英單日確診破4萬 疫苗接種僅預期1/10 研究稱每周須為200萬人注射 方可防第三波

不採最嚴格控疫 半年內恐11萬人死

LSHTM早前評估，變種病毒株的傳染力較原本高56%，今次研究將這項數字納入模型計算。團隊發現無論模擬的防疫措施如何，國民保健服務（NHS）覆蓋地區預料都將有更多確診和死亡個案，倫敦、英格蘭東南部和東部的疫情將在明年春季達高峰，其餘英格蘭地區則在夏季達高峰。研究模擬實施不同程度防疫政策的情形，發現只有全英格蘭在1月維持第四級管控措施並關閉學校，同時每周為200萬人接種疫苗，才可令深切治療部在高峰期的負荷降到第一波水平以下，若只採取第一至三級管控措施，12月15日至明年6月底將有逾11萬人死亡，若採取上述最嚴格的防疫政策及接種疫苗，死亡人數則降至3.5萬人。該研究稱：「若沒有大量人口接種疫苗，2021年的染疫、住院、入住深切治療部病房與病歿人數，可能超過2020年。」

英媒：牛津疫苗料下周一推出

研究尚未通過同行評審，已交予政府顧問團隊「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）。英國總人口超過6600萬，截至周一有近233萬人染疫，7.9萬人死亡。該國本月初批准使用輝瑞-BioNTech疫苗，截至上周四有60萬人已接種首劑疫苗，平均每周約20萬人接種，僅達LSHTM研究提議的一成。英國傳媒報道，英國監管機構或在數天內批准使用牛津大學與藥廠阿斯利康的疫苗，料明年1月4日（下周一）推出。阿斯利康3月底前可供應4000萬劑疫苗，其中400萬劑可立即出貨，將有助擴大接種規模。不過為SAGE提供建議的惠康基金會主席法勒（Jeremy Farrar）警告，即使英國每周有100萬人接種疫苗，仍難在2月前遏止疫情。

內閣對復課分歧 教師工會促遙距

《衛報》報道，英國內閣對應否復課出現分歧。SAGE已向政府建議，若1月讓學校開放，將不可能控制基本傳染數（R0，即每名患者傳染人數）在1以下。報道引述消息人士稱，教育大臣韋廉信正面對「高級同事」對這項建議的憂慮，其盟友諮詢國會議員，看他們能否公開支持如期復課，他憂慮若繼續減少學習時間，將影響夏季考試。教育部則表示仍在檢視重開學校的計劃。

內閣辦公室部長高文浩日前稱，預期11年級、13年級學生和小學生下周率先回校上課，其他人維持遙距授課，直至1月稍後才回校，讓各校有時間準備為學生和教職員實行病毒檢測計劃。復課計劃惹教師工會反對，教師組織NASUWT周一呼籲，應讓所有實行最高級管控措施地區的學生遙距上課，全國教育聯盟（NEU）亦促請最少在1月首兩星期關閉學校。

（每日電訊報/BBC/每日郵報/衛報）

（抗疫新階段）