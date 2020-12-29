英規管不健康零食 擬禁買一送一促銷

禁放超市當眼處 不得免費添汽水

英國衛生與社會保健部周一（28日）提出改善公共衛生、解決肥胖問題一系列新措施，限制大型或中型零售商對汽水、薯片等不健康的飲食商品，提供「買一送一」、「買二送一」等優惠。政府還擬限制商店宣傳這些產品，不容許把高脂、高鹽、高糖商品擺放於收銀處、店舖入口，或在陳列架末端設推銷區。此等規則亦適用於網站，例如不得在網站首頁或付款頁面展示不健康食品的廣告及銷售連結。另外，亦擬禁止食肆提供汽水等含糖飲料免費添飲。上述措施暫定適用於有50名或以上僱員、舖面超過2000平方呎的零售商，朱古力店等專門零售店可獲豁免。新措施須經諮詢，最快2022年4月才能實施。

一年用631億醫肥胖衍生疾病

肥胖長期是英國一大公共衛生問題，英格蘭有63%成人，三分之一小學畢業兒童超重甚或肥胖。政府為治療國民肥胖衍生的疾病，一年需花費60億英鎊（631億港元）。這一年的新冠病毒大流行顯示偏肥會增加感染後令病情嚴重或死亡的風險。如首相約翰遜3月患病前體重逾111公斤，感染後要接受深切治療。他癒後透露一度瀕臨死亡，此後不僅自身積極減磅，其政府還於7月推出名為「更加健康」（Better Health）的全民「減肥抗疫」措施，首度限制垃圾食品「買一送一」，要求含酒精飲品標籤標明卡路里，又宣布不准電視台和網絡於晚上9時前播放垃圾食品廣告等，上月進一步提議全面禁止不健康食品網上廣告。

健康團體讚「果敢第一步」

「剋糖行動」（Action on sugar）主席麥格雷戈（Graham MacGregor）教授讚揚唐寧街「終在對付英國未來健康最大威脅的兒童肥胖問題上，採取果敢第一步」。

（路透社/衛報/彭博社）