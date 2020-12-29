田納西爆炸案 疑因「5G陰謀論」犯案

該爆炸案造成3人受傷，多間商舖嚴重損毁，而警方在現場發現的疑似人體殘骸經DNA檢驗後，確定疑犯是63歲的沃納。

63歲白人男子疑犯確定死亡

田納西州中區檢察官柯克蘭（Donald Q. Cochran）說：「我們得出的結論是，沃納就是這宗爆炸案的疑犯，爆炸時他在現場，並在爆炸中身亡。」調查人員認為沃納是單獨行事，但仍未確定他策動爆炸的動機。

由於爆炸發生前，涉案的白色露營車停泊在通訊服務供應商AT&T大樓附近，惹人猜測AT&T大樓是否襲擊目標。曾與沃納共事的地產經紀弗里德里希（Steve Fridrich）事後聯絡過聯邦調查局（FBI），他向當地傳媒WSMV表示，調查人員曾打探沃納是否對5G技術有妄想症。美國右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論指控5G是間諜工具，又會導致癌症或傳播新冠病毒。

《紐約時報》報道，沃納未婚，曾在IT部門工作，熟悉電子技術。他在本月5日向弗里德里希的公司傳送一封電郵，稱自己將要退休，又告訴前女友自己患上癌症，把車轉讓給她。

根據公開資料，沃納本居於安蒂奧克鎮的貝克敦路住所，他上月把相關物業業權免費轉讓給洛杉磯一名女子。

（紐約時報/衛報）