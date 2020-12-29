歐盟一致通過 英國脫歐貿協暫准生效

歐盟27國大使周一在布魯塞爾，一致臨時批准《歐盟與英國貿易和合作協議》。歐盟輪任主席國德國的發言人費舍爾（Sebastian Fischer）在會後表示，各成員國一致批准貿易協議自明年1月1日臨時生效，而下一步是歐盟27國政府周二（29日）將以書面形式通過協議。

英國國會將於周三（30日）表決協議。歐洲議會計劃在明年初才作表決，稱需要更多時間審查協議。英國公布與歐盟達成的貿易協議內容，協議包括一份1246頁的貿易協議，內容涵蓋貿易、核能源、交換機密信息的機制等。

此外，英國政府周日（27日）公布圖靈計劃（Turing Scheme），每年將投入1億英鎊（約10.5億港元）支持英國大學生海外留學，以此取代歐盟的Erasmus交換學生計劃。圖靈計劃以二戰英國密碼破譯家圖靈（Alan Turing）名字命名，旨在支持英國大學生在英國脫離歐盟後，有更多機會前往全球各地大學學習。英國教育部官員表示，英國教育機構和學校將被要求在新的一年加入圖靈計劃，申請成功的英國大學生將可以前往其他國家上學，並可獲得英國政府的全額資助。

（BBC/彭博社/中新社）