特朗普簽疫情紓困方案 促援助金額加碼

曾拖延簽署 稱法案屬「恥辱」

特朗普較早時在Twitter預告，在疫情紓困方案上將有好消息公布，他周日晚簽署了9000億美元的紓困方案，延長緊急失業救濟金，向每名國民發放一筆過600美元（約4680港元）現金援助，並將為企業提供金錢補助。

特朗普在簽署法案的同時，發聲明要求國會表決將援助金額由600美元提高至每人2000美元（約1.56萬港元），他此前一度拖延簽署，形容這項法案為一項「恥辱」。

《華盛頓郵報》引述知情人士稱，特朗普是在佛羅里達州度假期間簽署法案，還透露特朗普在簽署一事上態度反覆，不斷改變心意，他對法案中對外援助等項目有意見。報道指出，特朗普在拒簽的數天內，承受共和黨內龐大的壓力。

美國國會將於本周初復會，重新討論金額問題。民主黨控制的眾議院打算投票將經濟刺激方案中的援助金額從每人600美元增加到2000美元，與特朗普所提出的要求相同。儘管特朗普發出了聲明，但目前不知道由共和黨控制的參議院會怎樣回應特朗普的要求。共和黨員的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）發表聲明，稱讚特朗普簽署該法案，但沒有提及增加援助金額的問題。

簽政府開支法案 解停擺危機

特朗普周日亦簽署了1.4萬億美元的政府開支法案，重新恢復提供給數百萬美國人的失業救濟金，聯邦政府亦避過周二（29日）停擺。民主黨人承諾總統當選人拜登上任後，將達成更多振興方案，共和黨人則是抱持觀望態度。

（華爾街日報/金融時報/中央社）

（抗疫新階段）