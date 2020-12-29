英新冠患者現罕見嗅覺倒錯後遺 聞魚腥硫磺等惡臭 專家籲衛生部門正視長期問題

年輕患者醫護人員 尤受影響

英國耳鼻喉科協會（ENT UK）主席庫馬爾（Nirmal Kumar）是今年3月提倡將嗅覺喪失列為感染新冠病毒指標的首批醫護人員之一。他周一接受英國天空新聞網訪問，指出目前英國數以千計喪失嗅覺的新冠病毒感染者中，有部分人出現嗅覺倒錯，即不論實際有無氣味刺激，仍會出現不實的嗅覺，這代表嗅覺被扭曲，而不幸的是這些嗅幻覺大多是難聞的氣味，如魚腥味、硫磺味、令人惡心的甜味等，令患者生活品質惡化，其中年輕患者及醫護人員似乎尤受影響。

庫馬爾形容這種症狀「非常奇怪，非常罕見」，他認為這是由於新冠病毒是「親神經性病毒」（neurotropic virus），容易入侵頭部神經，特別是控制嗅覺的神經，但亦可能影響其他神經或干擾神經傳導物質，影響腦部接收感官信息。庫馬爾稱，相關機制尚未確定，但目前英國慈善機構AbScent、英國耳鼻喉科協會及英國鼻科學會正合作蒐集嗅覺喪失或嗅覺倒錯患者的資訊，助研究療法。一些初步報告顯示，嗅覺訓練例如每日嗅聞玫瑰花、檸檬、丁香和尤加利精油約20秒有助嗅覺恢復。

嗅聞精油訓練或助恢復

此前科學家已發現新冠患者在康復後數周或數月間可能出現多種影響全身的長期併發症，如嚴重疲勞、記憶力衰退、心率不穩、消化不良、頭暈，甚至脫髮等（見表）。英國倫敦帝國學院10月發表調查報告，顯示約4000名新冠病毒感染者中，18至49歲的有約10%在染疫4星期後仍有症狀，全體患者中有4.5%症狀持續逾8周，2.3%症狀持續逾12個月，按此數據估算，可能有數百萬患者受長期症狀影響，甚至變成殘障。美國國立衛生研究院（NIH）同月亦引用醫生報告稱，不少出現此類症狀的並非最初感染後症狀最嚴重者，甚至是毋須入院的輕症患者。英國國家健康及卓越護理研究所（NICE）本月中則發表指引，呼籲感染新冠病毒後持續出現相關症狀4星期後便應轉介至專科就醫，強調應以患者當時症狀及對病人生活影響判斷，而非按感染初期的症狀嚴重程度決定。

專家倡專科合作 應付長期病症

任教於倫敦衛生與熱帶醫學學院的傳染學家赫爾曼（Joanna Herman）曾感染新冠病毒，她在《衛報》撰文稱，自己屬輕症，感染後的呼吸道症狀僅12天便消失，曾以為可迅速返回職場，卻在數月後突然出現嚴重疲勞、無法順利思考等問題，甚至無法工作持續至今。她直言有關症狀「並非輕微」，當局對這類感染後出現長期症狀的患者支援不足，盼當局在訂立相關治療指引之餘，亦應整合不同的專科合作應付後新冠感染的長期病症。

（天空新聞網/衛報/華爾街日報）

（抗疫新階段）