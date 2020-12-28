疫苗競賽牽動大國角力地緣政治 美歐藥廠闢新途 中俄疫苗未釋疑

新型冠狀病毒疫苗被視為全球走出疫情的曙光，其研發和分配卻成大國角力場，甚至被稱為「新太空競賽」，各國爭奪先機並展示科技實力。美國輝瑞/德國BioNTech和美國莫德納的疫苗本月獲西方國家相繼批准使用，多國展開大型接種計劃。富裕國家搶購疫苗之際，中俄疫苗亦陸續公布更多數據，並與多個發展中國家合作實行第三期臨牀試驗和簽訂預購協議，令疫苗分發成為地緣政治爭論焦點。

疫苗市場價值龐大 應用國家分陣營

新冠疫苗市場的潛力一直備受討論，過去不少在緊急狀態下研發的疫苗都並非特別有利可圖，如SARS和寨卡病毒。完成首輪訂單後，疫苗的市場前景取決於多項因素，包括免疫力能持續多久和未來的疫苗數量等。現時全球有逾50款新冠疫苗在作臨牀試驗，未來市場競爭將大幅提升。若新冠疫苗像流感疫苗般需每年接種，最有效或最符合成本效益的疫苗或能帶來可觀利潤。摩根士丹利和瑞士信貸的分析師上月初估計，假設民眾需每年接種新冠疫苗，未來其市場價值或

每年超過100億美元（780億港元）。

在市場潛力以外，疫苗本身就是恢復經濟活動的關鍵，促使各國爭相投入資源加快研發，並藉此彰顯科技實力。輝瑞、莫德納和英國阿斯利康與牛津大學研發的疫苗，上月率先公布相對全面的第三期試驗結果，前兩者成為首兩款獲西方國家批准緊急使用的新冠疫苗。

中俄則在多地實行第三期試驗，陸續公布更多數據，如北京科興生物疫苗試驗地之一的土耳其上周四（24日）確認其有效率為91.25%。有公共衛生專家稱中國疫苗製造商較遲有數據，其中一個因素是中國疫情相對受控，研究人員需到外國作第三期試驗。惟中俄部分做法曾惹西方科學界非議，如有兩款疫苗作第三期試驗的中國國藥集團上月稱，中國國內近100萬人已接種其實驗疫苗，但其公開的數據有限。俄羅斯8月搶先宣布批准國產疫苗「衛星V」，但當時尚未展開第三期試驗。研究團隊上月公布第二份中期分析，指疫苗有效比率達95%。

英專家籲勿「自動歧視」中俄疫苗

倫敦衛生與熱帶醫學院藥物流行病學教授埃文斯（Stephen Evans）認為，部分對中俄疫苗的疑慮出於合理理由，但不應自動視這些疫苗無效或不安全，兩國亦有許多出色的疫苗和免疫學專家，但現時最大的未知數是其臨牀測試如何實行，欠缺有關流程和監管的資訊會加劇疑慮。

疫苗之戰引發外交和地緣政治討論。中國有5款疫苗進入第三期試驗，試驗地包括阿聯酋、巴西和巴基斯坦等10多國，亦正在巴西、摩洛哥和印尼等地興建疫苗生產設施。北京10月加入世衛牽頭的「新冠疫苗全球獲取機制」（COVAX），美國和俄羅斯則未加入。俄國官員稱接獲來自約50國、涉及12億劑「衛星V」疫苗的訂單，已跟韓國、印度、中國、哈薩克和匈牙利等洽談協議。該疫苗近日獲阿根廷批准使用，正在印度、阿聯酋、巴西、委內瑞拉和白俄羅斯等地試驗。

美國則面對國內疫情嚴峻，加上在特朗普政府的「美國優先」理念下，現階段的疫苗分發聚焦國內。美國智庫外交關係委員會（CFR）全球衛生高級研究員菲德勒（David Fidler）認為，全球衛生和藥物干預正捲入權力平衡政治之中，「對美國而言，這製造地緣政治的噩夢，因為我們不在這場競賽之中」。

智庫憂美自我孤立 陷地緣政治噩夢

中俄疫苗在價錢和物流上對發展中國家有一定吸引力。輝瑞和莫德納疫苗採用嶄新的mRNA技術，須存放在極低溫環境，發展中國家缺乏儲存設備。中國疫苗採用傳統的滅活或腺病毒載體形式，可存放在一般冷凍櫃。俄國「衛星V」亦標榜以兩劑低於20美元（約155港元）在全球市場出售。同樣採用傳統技術的阿斯利康亦承諾，疫情大流行期間以成本價出售疫苗。

有分析認為，中國疫苗製造商有強力國家支援，加上國內對疫苗未有迫切需求，或成在國際市場的優勢，但過去的疫苗安全醜聞亦令外國買家警惕。另一方面，今次是監管機構首次批准使用西方藥廠使用的mRNA疫苗，這種新技術大幅加快研發進度，但會否出現長期副作用仍待觀望。

明報國際組

（綜合報道）

（抗疫新階段「疫戰．疫苗」）