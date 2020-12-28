約翰遜籲把握脫歐機遇

財相推銷投資新時代

約翰遜向《星期日電訊報》稱，英國將迎來「重大改變」，聲言目前英國需「把握脫歐帶來的機會」。他說，未來英國在動物福祉、數據及化學品等範疇的規則將與歐盟採用的不同，而政府有明確議程，利用此時機團結國民，提升國家地位及擴充機遇。約翰遜強調如今的協議應可通過保守派脫歐組織「最嚴謹的檢視」。財相辛偉誠亦在《星期日郵報》撰文，稱明年英國將開展「新時代」，承諾增加投資基建，並回報願承受風險的投資者及企業家。

不過英國全國漁民組織聯合會（NFFO）行政總裁迪斯（Barrie Deas）批評約翰遜在協議中只能保住國際法賦予英國的捕魚權中一小部分，犧牲英國漁業的利益以向歐盟屈服。蘇格蘭首席部長施雅晴更指控英國再次出賣蘇格蘭的漁業利益。根據協議，歐盟漁船捕魚量將在5年半過渡期內減少25%，禁入界線將設於英國海岸6海里外等，條件遜於英國業界預期。

英國國會將於周三（30日）就協議表決，歐盟各成員國亦開始研究協議內容，尋求在明年元旦前完成審核工作，歐洲議會將在新年就協議表決。

（BBC/金融時報）