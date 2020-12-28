田納西汽車爆炸疑自殺式襲擊 警鎖定疑犯

63歲白人男人疑涉案

聯邦調查局人員（FBI）等執法部門已接獲逾500項線索，但爆炸動機仍然不明。多名警員上周六（26日）到安蒂奧克鎮的貝克敦路（Bakertown Road）一幢兩層高的磚房屋搜索調查。FBI發言人稱，目前未有人被捕，但「調查過程中發現的信息，讓我們來到這個地址調查」。警方亦拒絕透露細節或疑犯的身分，但相信事件屬「有意圖的行動」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，警方鎖定一名63歲白人男子沃納（Anthony Quinn Warner），他本居於該貝克敦路的住所。公開文件顯示，沃納上月把有關物業業權免費轉讓給洛杉磯一名女子，暫時未知兩人關係。Google街景顯示，一輛和涉案露營車非常相似的白色露營車去年曾停泊在屋外，有附近居民告訴當地電視台WKRN，這輛露營車停泊該處多年，現在已不見了。

爆炸案發生在聖誕日清晨，一輛停泊在市中心的露營車發出警告廣播後數分鐘便發生爆炸，造成3人受傷、超過40間商舖及多輛汽車嚴重損毁，初步尚未證實有人死亡。警方在現場發現疑似人體殘骸，正比對殘骸的DNA。

（法新社/路透社/中央社）