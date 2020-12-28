特朗普拒批紓困方案 政府恐關門

拜登警告後果嚴重斥卸責

針對新冠病毒大流行，美國國會今年3月通過2.2萬億美元（約17萬億港元）的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案」（Cares Act），惟法案於上周六（26日）限期屆滿。國會上周一通過約9000億美元（7.02萬億港元）紓困法案，延長緊急失業救濟金，向每名國民發放一筆過600美元（約4680港元）現金援助，並向小企業、農場、航空公司等提供數十億美元補助。惟特朗普早前以法案包含「浪費和不必要」的項目，包括對外國的援助撥款等常規開支為由，拖延簽署，還要求國會修改法案，把個人援助金額由600美元提高到2000美元（約1.56萬港元）。惟他在國會論議法案期間無提出有關要求。在佛州度假的特朗普上周六早上在Twitter表示：「我只想給我們偉大的人民2000美元，而不是區區600塊錢。」

總統當選人拜登上周六抨擊特朗普做法等同「卸責」，並帶來「破壞性後果」。他警告，數以百萬家庭將難維持生計，政府經費快將用罄，重要服務和軍方人員薪金岌岌可危，而暫緩迫遷令到期恐讓數以百萬人在假期期間被逐出居所。

雖然很多經濟學者認同等待簽署生效的法案援助力度不夠，但延遲簽署將拖慢經濟復蘇和人民重拾正常生活。12月初，美國約有1400萬人申領緊急失業救濟，佔領取失業救濟人數近四分之三。聯邦政府亦迫切需要法案包含的1.4萬億美元（約11萬億港元）撥款，否則將在周二凌晨起關門。通常在12月最後一個星期休會的美國國會正準備本周恢工。民主黨控制的眾議院計劃就「向個人提供一筆過2000美元支票的立法」投票。

（路透社/華爾街日報/中央社）