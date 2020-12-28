歐盟國接種疫苗 「啟希望之窗」 西班牙等4國現英變種新冠 大馬檢新病毒株

全球破8000萬宗 美佔近1/4

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至上周六，全球新冠病毒確診人數突破8000萬，逾175萬人死亡。美國仍是全球疫情最嚴重國家，超過1880萬人染疫，其次是印度和巴西。疫苗成為各地抗擊新冠疫症的希望。輝瑞疫苗在上周六陸續運抵歐盟成員國，其中在德國薩克森安哈爾特州（Saxony-Anhalt）哈爾伯施塔特市（Halberstadt）一所護老院，40名院友和10名員工上周六已率先接種疫苗，101歲女院友科維薩拉（Edith Kwoizalla）是該國首名接種者。德國預計在年底前將130萬劑疫苗分配到各地衛生單位，明年1月起每周分配約70萬劑。

葡萄牙獲分配的首批近一萬劑疫苗，已運抵當地五間醫院，葡萄牙衛生部長特米多（Marta Temido）形容這是歷史的里程碑，「希望之窗已經打開，但未來還有非常艱難的鬥爭」。

德護老院百歲人瑞率先接種

近日英國發現傳染力更高的新冠病毒變種，並開始在多個國家擴散，西班牙、瑞典、瑞士及加拿大等都先後出現英國發現的變種病毒。加拿大安大略省衛生官員上周六表示，錄得兩宗變種病毒個案。患者是一對來自南部杜倫區（Durham）的夫婦，兩人沒有外遊紀錄，亦無接觸過高風險群組，目前正接受隔離。西班牙首都馬德里也有4宗變種病例，4名感染者都有英國旅遊史，當中沒有重症患者。瑞典上周六證實，一名從英國入境的旅客感染變種病毒。瑞士亦發現3宗個案，其中兩名患者是英國公民。瑞士是歐洲唯一在聖誕節及新年假期開放滑雪場地予遊客的歐洲國家。

英最快下周推牛津疫苗接種

亞洲也有新病毒株出現。馬來西亞衛生部指當地第三波疫情中，85%病例中都驗出變種病毒株A701V，與近期在英國出現的變種病毒株不同。南非、澳洲及荷蘭亦發現A701V的毒株。日本亦發現最少7宗與英國發現變種病毒有關的確診個案，日本政府已宣布今日（28日）起至明年1月底，暫停所有國家和地區的外國人新入境。

美國已在本月先後批准輝瑞和莫德納（Moderna）疫苗在該國緊急使用，並開始為民眾大規模接種。《星期日電訊報》報道，英國料於明年1月4日正式推出由牛津大學與阿斯利康藥廠（AstraZeneca）合研的疫苗，並期望在未來兩周為200萬民眾接種首劑牛津或輝瑞疫苗。阿根廷政府上周六亦表示，明日（29日）將開始為公民接種俄羅斯疫苗「衛星-V」。

（BBC/德國之聲/路透社/中央社）

（抗疫新階段）