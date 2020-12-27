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2020年12月27日星期日
國際新聞
兩度停檢察總長職失敗 青瓦台致歉 韓國法檢之爭 重創文在寅政府
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日本禁外國人新入境防變種新冠 對英國南非限制擴至全球 明起實施至下月底
英研新冠抗體療法 盼緊急保護未接種疫苗者
聖誕送暖
聖誕送暖
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【明報專訊】在緬甸中部城市曼德勒的一個新型冠狀病毒臨時醫療中心，有醫務人員扮作聖誕老人給中心內的孩子派禮物。
（法新社）
（抗疫新階段）
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