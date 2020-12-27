英研新冠抗體療法 盼緊急保護未接種疫苗者

專家盼效力達一年

這款療法涉及藥廠阿斯利康研發的抗體組合「AZD7442」，使用在實驗室開發的單株抗體。臨牀試驗將在英國多間醫院和全球100個地點進行，倫敦大學學院醫院本月初率先展開第三階段試驗，採取隨機對照方式，參與者分為接受療法組和安慰劑組，以研究是否有助防止曾接觸病毒的人受感染，或至少預防他們出現重症。疫苗通常需要數周才產生全面保護，如患者體內已有病毒，接種是為時已晚，新療法則有望即時消除病毒。研究團隊盼試驗能證明療法可提供半年至一年的保護，參與者需接受兩次注射。若療法獲批，將可供在8日內曾與確診者密切接觸的人使用。

帶領研究的病毒學家霍利亨（Catherine Houlihan）稱，已有10人接受注射，包括醫護人員和大學生，他們在家中、醫療機構或學生宿舍接觸到病毒。她指此藥優勢在於即時提供抗體，尤其是來不及接種疫苗的人，又解釋這項技術已應用在接觸其他病毒後的治療，如狂犬病和接觸到水痘的孕婦，其團隊希望招募1000名參與者。

正研能否助免疫缺陷者預防新冠

該醫院同時進行另一項第三階段試驗，參與對象包括癌症和愛滋病毒感染者，以研究這款抗體療法能否在接觸病毒前預防感染，推斷可能會對有免疫缺陷或正接受化療等抑制免疫力療法、無法使用疫苗的人特別有用。霍利亨提醒這或可作為高危群組接種疫苗前的權宜之計，但非建議將藥物當成疫苗的替代品。

（BBC/衛報/每日郵報）

（抗疫新階段）