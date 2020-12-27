日本禁外國人新入境防變種新冠 對英國南非限制擴至全球 明起實施至下月底

日本在10月放寬入境限制，允許全球持有中期或長期居留資格的外國人新入境。惟隨着英國和南非發現傳染力更高的變種病毒株，當局上周先後暫停這兩地的外國人新入境，今次宣布則是將限制擴大至全球範圍。日本現時跟11個國家和地區互相實施的商業人士來往，則不受影響。

昨確認首宗變種病毒國內傳播

日本人和有居留資格的外國人原本到外地短暫出差後，回國時只要符合一定條件，即可免除14天的檢疫隔離，但在這段期間有關安排將會暫停。此外，從確認出現變種病毒株的國家或地區返回日本的所有人，須出示離境前72小時內的病毒檢測證明，入境日本時亦會再進行檢測。

厚生勞動省昨日公布，在東京都居住的一男一女確診感染變種病毒株。兩人為家人，男方本月16日從英國返國，由於他是機師，因此不屬於機場檢疫對象，未在機場進行檢測，他因出現咳嗽等症狀求醫。女方則未曾前往英國，同樣確診感染變種病毒株，兩人在24日入院。厚生勞動省認為她在日本國內被傳染，是首次確認變種病毒株在國內傳播。

單日確診逾3000宗 連續兩日破紀錄

日本疫情持續擴大，據日本放送協會（NHK）統計，日本昨日新增3881宗確診個案，連續第二日打破紀錄，其中東京都單日新增949宗病例，同樣錄得新高。英國研究指，在當地發現的變種病毒株比原有病毒的傳染力高56%。

（NHK/共同社/路透社）

（抗疫新階段）