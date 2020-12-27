英歐昨公布脫歐後貿易協議全文

英揆稱雖有讓步 但恢復主權目標不變

英歐雙方在平安夜宣布達成貿易協議後，只對外公布基本重點，完整版本延至昨日才公布。雙方另外還公布在核能、交換機密信息和民用核能的協議和一系列聯合聲明。其中貿易協議上明確承認，貿易和投資需有「公平競爭環境」的條件，但如在規則存在重大分歧，將可「重新平衡」協議。雙方將各設一個獨立的補貼控制裁決人，但未知英方會由哪個機構擔當這角色，英國一直堅持要求不受歐洲法院管轄。

分析：英歐貿協較「加拿大模式」深入

BBC較早前稱已獲完整文本，其經濟主編伊斯蘭（Faisal Islam）初步分析稱，協議要比「加拿大模式」走得更遠。他提到在關於電動汽車的附件，歐盟試圖只對主要由歐洲零件製造的英國汽車提供免關稅待遇，這項措施將分6年實行，但不如英國原本所要求般慷慨，亦可能引發對未來投資憂慮。條文明確承諾不會降低現有環境、勞工權益和氣候變化標準，但若未來存在足以影響貿易的重大分歧，雙方擁有「重新平衡」協議的共同權利。伊斯蘭形容這些條件比標準自由貿易協議走得更遠，如歐盟與加拿大或日本達成的協議，反映英國曾置身歐洲單一市場的歷史。

英國內閣辦公室部長高文浩昨在《泰晤士報》撰文，形容英國「可與歐盟發展新的友好合作模式，一種主權平等之間的特殊關係」。

（路透社/衛報/BBC/法新社）