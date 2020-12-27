田納西汽車爆炸現場 撿疑似人體殘骸

炸毁電訊設備 部分地區斷網

納什維爾警方上周五早上接到報案，稱市中心發生槍擊案，約6時趕往現場後發現一輛露營車停泊在電訊公司AT&T大樓外，警員聽到該車播出錄音，稱炸彈在15分鐘內爆炸並促立即疏散。警方迅速疏散附近大廈的居民，但拆彈小組抵達前露營車已爆炸。有當地居民稱，當日清晨4時半聞槍聲驚醒，從窗戶看到露營車泊在街上，播放電腦機械化女聲讀出警告指車內有炸彈，並開始倒數至該車爆炸。

露營車爆炸摧毁附近多架汽車，多棟大廈玻璃窗震碎，冒出濃煙在幾公里外也看到。 AT&T設備受爆炸破壞，導致田納西州中部及附近多州部分地區的電話和互聯網等服務受影響。聯邦航空局（FAA）宣布因應通訊問題，暫停納什維爾機場的航班起飛。警方稱，露營車在凌晨1時22分駛至現場，6時半爆炸，相信是「蓄意行徑」，爆炸造成一名警員喪失聽力，但無人重傷。市長庫珀確認共41間商店受損，又宣布市中心部分地區實施宵禁直至周日下午。市警察局長德雷克表示，調查人員在爆炸現場附近發現一些生物組織，將檢驗是否人體殘骸。

涉事車輛曾播引爆預告

總統特朗普及候任總統拜登都已聽取有關簡報，案件現由聯邦調查局（FBI）和美國煙酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）調查。納什維爾市警方表示事前未收到任何襲擊威脅，FBI前副局長麥凱貝形容按爆炸規模，估計當局會循恐怖主義行徑方向調查，他又不排除事件針對警員，因爆炸在警方接報調查時發生。

（路透社/CNN）