兩度停檢察總長職失敗 青瓦台致歉 韓國法檢之爭 重創文在寅政府

文在寅前日透過青瓦台發言人稱，他身為「掌握人事決策權的人」，為法務部對尹錫悅的停職處分問題「造成國民不安及混亂」，向國民致歉。他對法院這次裁決表示遺憾，但予以尊重，惟促請檢察廳今後「適當行使」檢察權，不再藉辭蒐證，搜集跟案件無關的個人資料或非法監視人民。

現政府力推司法檢察改革 屢惹反噬

檢察機關素有權力對各類罪行作出調查和蒐證，指揮警察的偵查過程，以及向法院申請逮捕和審訊等，惟這部門的高度獨立性，反而時常惹來易與政客、商賈勾結之嫌，或淪為政權利器的漏弊。

文在寅及其所屬的共同民主黨自2017年5月上台後，致力履行司法、檢察和警察改革的競選承諾，推動增設「高位公職者犯罪搜查處」、推動重整檢察與警察的搜查權等。但每一步都引發強烈的輿論激戰和示威，甚至重創政府民望。

像去年文在寅堅持要藉首爾大學法學教授出身的曹國任法務部長推行相關改革，但由提名起便抖出曹國家人的不法非議，引發檢察部門調查。曹國最終上任不足5周即辭職，但任內已制訂對檢察部門調查權和設立監管機制的改革草案，包括廢除檢察部門對警察的調查指揮權，兩者明年起將由儼如主從關係，改為互相協助的關係。惟為查公職人員相關罪行、重大企業犯罪等的常設機關反腐敗搜查部，礙於反對黨牽制，仍未能啟動。

秋美愛今年1月接任法務部長後推動檢察改革，大動作撤換檢方高層，及後更就檢察長韓東勳涉嫌與記者合謀的案件，與尹錫悅就偵查指揮權等問題隔空交戰。她11月24日召開記者會，以涉嫌對法官進行非法稽查、妨礙檢方調查和違反政治中立原則等理由，宣布將尹錫悅停職，為韓國史上首例。尹錫悅不服向首爾行政法院申請停止執行停職處分，獲准復職。

破例懲檢察總長 司法部長被指報復

到本月中旬，法務部檢察官懲戒委員會召開會議，審議秋美愛對尹錫悅懲處的申請，判定6項懲戒事由中有4項成立，議決尹錫悅須受停職2個月的處分，開韓國憲政史上懲處檢察總長首例。秋美愛當日向文在寅呈交會議報告，同時請辭但迄今未獲批。

尹錫悅提出行政訴訟，反對被勒令即時停職。首爾行政法院周四（24日）決議，認為處分審議的會議上在席7人中有人本須避席，故通過決定時達不到過半人數，判處停職處分無效。尹錫悅翌日再度復職，距第2次停職僅8日。即使判決提到尹錫悅不可迴避審查法官等指控，但因尹錫悅明年7月任期屆滿，法院不可能就相關指控完成審判程序，故懲處實已無效。

文在寅保持緘默 被疑偏幫秋美愛

韓國傳媒形容事件對檢察部門已構成「不可挽回的傷害」，但民調顯示「法檢之爭」對文在寅政府殺傷力恐怕更大，或令其加速淪為「跛腳鴨」（見另稿）。秋美愛被質疑對尹錫悅的指控缺乏證據，甚至有輿論揣測，她與青瓦台聯手針對尹錫悅及檢察部門，或是「政治報復」檢察部門調查青瓦台官員和秋美愛子女享受特權，尤其是文在寅在風波中保持緘默，有故意偏幫秋美愛之嫌。

尹錫悅素有「鐵漢檢察」清譽。他曾因2013年調查國情院干預大選、偏幫朴槿惠一事，被下放到大田高等檢察廳，直至調查崔順實國政壟斷案，獲調回首爾加入特檢組。文在寅上台後任命他為檢察總長。民調對其評價高於秋美愛。

（綜合報道）