准歐船英岸6海里外捕魚 不符業界要求 英漁業對脫歐貿協失望

設5年半過渡期 其後每年重商配額

英國脫歐派視為主權體現的英國水域捕魚權問題，是談判最大阻力。雙方最終同意明年1月起設立為期5年半的捕魚過渡期，其間歐盟一方漁民在英國水域的魚獲總值要減少25%，過渡期完結後每年商討新的配額方案。倘若歐盟漁船進入權被英方取消，歐盟有權採取報復措施，包括向英方漁船關閉歐盟水域，並向英國魚獲徵收關稅。協議又將英方准入歐盟能源市場來跟歐盟准入英方捕漁水域事宜掛鈎。歐盟目前每年在英國水域的魚獲總值約為6.5億歐元。

英國首相約翰遜周四堅稱，英方跟歐盟就漁業達成的5年半過渡期屬「合理」，比英方想要的3年為長，但比歐盟原先要求的14年為短，還視之為談判勝利。但英國漁業界對結果感到不滿，全國漁民組織聯合會（NFFO）行政總裁迪斯（Barrie Deas）直言，業界對協議未有明確地更大幅減少歐盟船舶進入英國水域「非常失望」，「這有點像蒙混過關」。他形容業界最大的顧慮在於協議將歐盟漁船的禁入界線設在英國海岸對出的6海里，而非業界要求的12海里，「我認為有很多沮喪感」。

英揆稱協議勝利 漁業斥蒙混過關

一度堅持要求捕魚限額不變的法國，輿論反應則較溫和。漁業重鎮濱海布洛涅的市長坦言，漁民對避過無協議脫歐會感鬆一口氣，但協議影響尚未清晰，只知道在過渡期內還要達成「協議中的協議」。諾曼底大區和布列塔尼大區的兩名政界高層要求跟總理卡斯泰會面，以分析更多協議細節。

（金融時報/衛報/路透社/Politico）