疫下保育難度增 非洲長頸鹿面臨「靜默滅絕」

保育人士：不及大象犀牛獲關注

世界自然保護聯盟（IUCN）2016年宣布把長頸鹿定為「易危」物種，指物種數量在1985年到2015年間銳減36％至40％，到2018年更新入紅色名錄，以反映多個長頸鹿亞種陷入危機，去年春季更正式將馬賽長頸鹿（Masai giraffe）列為瀕危物種。但目前最新普查數據仍是2015年版本，當時錄得的野生成年長頸鹿約剩6.8萬隻，推測現况更不堪。美國《國家地理雜誌》點出非洲大象與長頸鹿數目呈四比一，身為長頸鹿最大種群的馬賽長頸鹿，近30年數目就銳減了約一半。保育人士把長頸鹿的困境稱為「靜默滅絕」，牠們雖然邁向滅亡，卻遠沒有得到像大象、犀牛等面臨滅絕危機般所引起的關注。

加工品易出入口 非法狩獵誘因更大

衝擊長頸鹿生存的因素，除了人類耕地擴大和持續內亂等導致棲息地受破壞和消失外，更關鍵的是狩獵活動頻仍與國際貿易法規寬鬆。到非洲狩獵長頸鹿之旅，通常只要幾萬美元，「戰利品」及相關加工商品的出入口，亦遠比大象和犀牛等矚目瀕危物種輕易，令狩獵長頸鹿誘因更大。

國際人道對待動物協會（HSI）2018年的調查就揭示，2006年到2015年間美國輸入約4萬件非洲長頸鹿物件，涉及3751隻長頸鹿，最常見的進口物品是長頸鹿骨槍柄、刀柄和雕刻工藝，以及用長頸鹿皮製作的「毛公仔」、酒吧枱櫈以至聖經表皮和地氈等（見表）。

新冠重創旅遊業 非洲保育「斷水喉」

去年8月，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）超過100個國家雖然議決開始監管和追蹤長頸鹿的國際交易，但未規定買賣其皮膚等部位為非法。而美國尚在審查應否將長頸鹿劃入《瀕危物種法》保護。環保組織一邊呼籲美國盡快對長頸鹿給予保護，一邊發起網上聯署促請歐美停止相關買賣。但雪上加霜的是，今年新冠疫情進一步打擊非洲保育工作，後者資金大多來自旅遊業，但旅遊業疫下停擺，即使狩獵旅遊減少，但保育區照顧野生動物的經費亦銳減，加上禁足令影響巡邏人手，導致非法狩獵活動更猖獗。

（綜合報道）