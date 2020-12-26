稱遭主診白人醫生歧視 確診新冠黑人醫生病逝

稱曾求用瑞德西韋遭拒 病中被催出院

在印第安納大學北區醫院工作的52歲內科醫生摩爾（Susan Moore）於11月29日確診，出現發高燒、咳血、呼吸困難和心率高等病徵。惟在12月4日上傳facebook的片段裏，她躺在醫院病榻上插着鼻管控訴稱，主診白人醫生淡化其病况。她曾要乞討給予靜脈注射抗新冠藥物瑞德西韋（Remdesivir），卻被指不符受藥資格；她劇痛難耐又呼吸困難，但該醫生完全沒做檢查，包括用聽筒監聽呼吸聲，她自己提出做肺部掃描去證明疼痛，但即使掃描驗出肺濕潤（肺部病變特徵）和淋巴結發炎，仍要等數小時才有止痛藥。她形容討藥過程中，主診醫生讓她覺得自己「儼如濫藥者」。

醫生甚至游說她出院。她說：「這就是黑人怎樣被害死。當你遣送他們回家，他們不曉得如何抗病……假如我是白人，就毋須經歷那些。」

摩爾要求轉院，對方於12月7日讓她回家。惟因血壓低和發燒，相隔不到12小時，她到另一間醫院求診，才同時獲得細菌性肺炎和新冠肺炎治療，但翌日就被送入深切治療部，之後無再更新fb，周日（20日）死於新冠病毒相關的併發症。

摩爾的經歷引起廣大迴響，令人關注到少數族裔在醫療體系受到的不公對待。黑人醫生新冠病毒聯盟的創辦人斯坦福（Ala Stanford）稱，摩爾的要求是醫治新冠患者的「標準」，淋巴結腫大意味摩爾對抗新冠病毒已有一段時日。

印第安納大學北區醫院回應傳媒查詢稱，摩爾是自己要求出院，但礙於私隱不便公開其病情細節，到周四再發聲明，稱將交第三方審查事件，但強調會嚴謹看待任何歧視指控。

（紐約時報/有線新聞網絡/英國廣播公司）

（抗疫新階段）