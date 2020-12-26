尼日利亞疑現新變種新冠 專家憂傳染力增

非洲疾病控制及預防中心主任恩肯加松（John Nkengasong）稱，目前無證據顯示尼日利亞發現的病毒株加劇當地傳播，但承認當地基因組監測工作較英國少。

尼國一周確診增五成 速度超南非

尼日利亞是非洲人口最多的國家，但當地確診個案較少，截至昨日有近8.2萬宗病例。然而，恩肯加松提到過去一周尼日利亞病例增幅達52%，甚至比出現傳染性更強變種病毒的南非（40%）情况更嚴重。他稱南非變種病毒株目前仍是非洲主要病毒株，但沒證據表明它會加重病情，亦相信不會影響非洲分發疫苗的部署。

港大學者薛達：P681H變異或加強感染力

新冠病毒屬β冠狀病毒B亞型，其「S-蛋白（spike protein）」含「furin cleavage site（蛋白酶切割位）」，是其他同類冠狀病毒所無。尼日利亞發現的變種病毒株出現氨基酸「P681H」變異，該位置與蛋白酶切割位相鄰，或影響病毒入侵細胞效力。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達向本報解釋，位於蛋白酶切割位的furin蛋白酶可活化S蛋白，使其更容易與人類受體ACE2結合，另有蛋白酶則可切割S蛋白，提升病毒滲入人體細胞的能力，從而複製病毒及感染人類，故P681H變異存在增強傳染力的隱憂。他指出，尼日利亞確診由本月初的約280宗，增3倍至逾1100宗，若當地檢測能力沒突然提升，不排除變種病毒傳染力增強，需密切留意。

（路透社/明報記者）

（抗疫新階段）