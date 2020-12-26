英研究：變種新冠明年致更多人住院 稱傳染力增56% 專家促加快疫苗接種

變種病毒株9月在英格蘭肯特郡發現，11月起迅速擴散。英國首相約翰遜上周六（19日）宣布聖誕期間要執行更嚴格的第四級封城令時指出，變種病毒株「比原有病毒的傳染力高70%」，但根據倫敦大學衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）的評估，變種病毒傳染力應較現有的病毒株高56%。

LSHTM的「傳染病數學模型中心」（CMMID）就變種病毒進行研究，研究人員把重點放在英格蘭東南部、東部和倫敦等變種病毒肆虐的地區，並於周三（23日）發表研究報告，表示變種病毒很可能令明年的新型冠狀病毒住院病患與病歿人數增多。

稱鬆綁任何管制措施 疫情將大幅惡化

研究人員表示，雖然目前還不能確定變種病毒株會否比先前的更致命，但他們警告說：「儘管如此，病毒的傳染能力增加，仍可能導致疫情大量擴散，即使12月19日前已實施的地方層級管制措日後繼續維持，預料新冠患者住院與不治人數會在2021年進入更高的階段，會比2020年所觀察到的數量更多。」

研究報告的作者更警告，即使現時實施英格蘭11月的封城措施，都不足以預防染傳擴大，「除非大、中、小學都停課」。同時，任何管制措施鬆綁都可能加速疫情大幅惡化，意味「有必要大舉加速疫苗接種，才能有效壓制住疫情升溫帶來的負荷」。

日本錄5宗英變種新冠個案

另外，日本厚生勞動省昨日公布，錄得5宗涉及在英國出現的變種新冠病毒個案，皆為從英國返日本的男女身上發現。據報他們年齡為未滿10歲到60多歲，其中4人沒有症狀，在機場檢疫確診後入住酒店，沒有密切接觸者。政府新冠對策小組會會長尾身茂同日較早前警告，現階段醫療系統已接近癱瘓狀態，倘若疫情在日本蔓延，將出現極端危機的情况。首相菅義偉則呼籲民眾在新年期間不要聚會，以免疫情惡化。日本傳統上不會慶祝聖誕節，但民眾會在新年長假期間回鄉與親友慶節。

（法新社／路透社／中央社／彭博社）

（抗疫新階段）