特朗普再特赦26人 不避親家被批偏袒

今次是特朗普在兩日內公布的第二輪特赦名單。71歲的馬納福特（Paul Manafort）在赦免名單中，他捲入特朗普的通俄門醜聞，去年3月先後被控逃稅、銀行詐騙、串謀反美以及妨礙司法罪成，合共判監7年半。因新冠病毒肺炎疫情關係，今年5月他獲當局批准離開監獄返回寓所服刑。馬納福特透過律師發聲明，向特朗普表示感謝。

涉「通俄門」競選經理獲赦

特朗普的好友兼政治幕僚斯通（Roger Stone）被控在「通俄門」調查向國會作假證供、騷擾證人及阻礙國會調查等，去年判囚40個月。在斯通入獄前夕，特朗普下令減刑。白宮發言人麥肯內尼周三在聲明表示，赦免斯通「將有助糾正他在米勒牽頭的通俄門調查中面臨的不公正對待」。

特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納的父親查爾斯．庫什納（Charles Kushner）亦獲特赦。查爾斯在2004年被時任新澤西州檢察總長克里斯蒂起訴逃稅、恐嚇證人、非法競選捐款等18項罪名，他被判入獄兩年。

特朗普動用赦免權引起不少爭議，紐約大學歷史學副教授那夫塔利（Tim Naftali）表示，與特朗普任內的許多其他爭議一樣，他赦免政治盟友的規模之大，做法並不尋常。早前有傳特朗普有意在卸任前「提前赦免」3名子女和私人律師朱利亞尼，甚至包括赦免自己。《金融時報》指出，從沒有總統試過特赦自己，美國憲法並沒提到這個可能性，僅說明無人可在自己的審判中擔任法官，若特朗普嘗試這樣做，肯定會面臨法律挑戰，最終或由最高法院判決。

聯國批特赦黑水僱員為犯罪壯膽

此前一天，特朗普宣布特赦15人，包括2007年涉在伊拉克巴格達射殺平民的4名美國黑水警衛公司僱員。聯合國人權高級專員辦事處警告，特赦將為其他人日後犯下類似罪行壯大膽量。死者的舊同學對法新社表示，「美國人從未平等對待伊拉克人，對他們來說，我們的血比水更廉價，我們對公義與追究責任的要求只是找麻煩。」

（金融時報/BBC/華爾街日報/法新社）