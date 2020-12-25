美百萬人注射疫苗 遠遜2000萬目標

增訂1億劑輝瑞疫苗

國防部周三（23日）發聲明稱，美國再增購1億劑輝瑞和德國BioNTech研發的新冠疫苗，預計明年7月交貨，將令美國的疫苗供應增至4億劑，輝瑞與莫德納疫苗各佔一半，預計可供全國2億人接種。

為鼓勵美國民眾接種疫苗，美國多名高官及議員先後在電視直播或社交媒體上展示接種疫苗的相片，希望增加民眾信心。不過外界質疑接種疫苗的先後次序，賓夕法尼亞大學醫療道德及衛生政策教授哈爾伯恩（Scott Halpern）表示，若要增加民眾對疫苗的信心，不意味議員須做優先接種者。

另外，由於英國發現變種病毒，引發外界對疫苗有效性的疑慮。繼BioNTech表示有信心其疫苗對變種病毒仍有效，美國藥廠莫德納（Moderna）周三亦表示，已透過疫苗對動物及人類血清檢測，結果顯示他們的疫苗仍具有效性，未來數周將進一步確認疫苗的效用。

（綜合報道）

（抗疫新階段）