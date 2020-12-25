人貨往來新管控 手續變繁複惹憂慮

物流需備大量文件 恐致延誤

《金融時報》指出，明年元旦（下周五）英國脫歐過渡期結束後，英歐雙邊貿易商品料將不設關稅及配額，但雙方失去關稅同盟及單一市場關係後，往來商品將面臨嚴格檢查管控，以配合兩地的法規差異。雙方的金融服務規管亦將按現有安排互相調整，令不少金融業界擔憂規管欠穩定。雖然英國與歐盟同意在北愛與愛爾蘭邊界保留所謂「隱形邊界」，不設檢查站，但未來商品出入口仍須預備大量通關文件，或造成交通堵塞與物流延誤。英國陸路貨運協會政策總監布坎南（Duncan Buchanan）預期，不論英歐達成什麼協議，英國物流都會出現災難，「政府誤解了實質處理文件的複雜程度」。

民眾往來需持護照 居留權另申請

人口流動亦是正式脫歐後最重要的變化之一。英國廣播公司（BBC）指出，日後兩地民眾往來料須持有最少6個月內的有效護照，簽證、保險、數據漫遊等今後要另作安排，現居歐盟成員國的英國人和居英的歐盟成員國公民亦要另行申請居留許可，英國將採用新的計分機制審查移民。另外，英歐雙方將續合作反恐與打擊有組織罪案，包括共享疑犯情報等，但英國不再受歐洲法院直接管轄，將令有關合作複雜化。

英國預算辦公室（OBR）此前預計，在英歐雙方達成協議下，英國未來15年的GDP可能較留歐下跌4%，但仍較無協議脫歐的6%跌幅理想。智庫亨利杰克遜協會政策研究總監蒂德曼（Craig Tiedman）稱，此前不少論者提出英國可與加拿大、新西蘭及澳洲等盟友另結新貿易聯盟CANZUK，成為僅次於中國的第四大經濟體。雖然這些國家文化語言共通，但本身與英國之間的經濟關係遠未及歐盟，歐盟佔英國貿易額達47%，而加、澳、紐三國合計僅佔3.5%。不過他亦指出，在中國威脅論日盛之際，CANZUK作為英國等西方國家的防衛聯盟更受期待。

（綜合報道）