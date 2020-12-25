英脫歐「報佳音」 達歷史性貿協 死線前7天 徹夜協商掃最後障礙

利好消息推高英鎊匯價

約翰遜和馮德萊恩周三4次會談後，英國和歐盟談判小組通宵敲定最終細節。貿易協議長達2000多頁，將確保英歐大多數商品維持免關稅貿易，並在氣候變化、能源、安全、運輸等方面繼續合作。馮德萊恩在記者會形容，談判過程是漫長而曲折，但雙方終能達成好協議。她指協議公平且平衡，對雙方而言都是正確和負責任的事，現在「是時候翻開新頁，展望未來」，強調英國仍是值得信賴的合作伙伴。

約翰遜稱重奪控制權

約翰遜則在Twitter發布雙手高舉拇指的照片，表示：「已達成協議。」首相府發表聲明，形容貿易協議兌現2016年脫歐公投和去年大選的承諾，「我們已重奪金錢、邊境、法律、貿易和捕魚水域的控制權，這項協議對英國每個家庭和企業而言，都是非常好的消息」。他在記者會表示，英國已達成迄今最大規模、每年價值6680億英鎊的貿易協議。

距離12月31日脫歐過渡期完結僅餘一周，約翰遜指英國國會將在12月30日就貿易協議表決，預料可獲通過。反對派工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）亦一直強調，有協議比無協議更理想。歐洲議會事前已表明年底前不會表決，但布魯塞爾可暫時應用協議。歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）昨日表示，議會將立即開始分析協議細節，再決定是否在新年表決。

外界原本預料英歐會在當地時間上午公布貿易協議，但直至下午雙方仍就歐盟在英國水域的捕魚權拉鋸，導致記者會延後。貿易協議的全文預計在未來幾天內發布，但路透社引述愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）稱，捕魚權的最後方案是設立5年半的過渡期。據《金融時報》較早前報道，歐盟漁船在過渡期間可進入英國的捕撈水域，但捕魚量將比現時減少25%，其連鎖反應將有助提高英國漁船的捕魚量。英國官員稱，英國現時在其水域的捕撈份額約為一半，預料到過渡期尾聲時將增至三分之二。

捕魚權貿易管治達共識

另一分歧落在貿易協議的管治問題上，若其中一方違反協議時該如何解決。英國廣播公司（BBC）報道，據指雙方已同意採取以國際法解決紛爭的制度，而非歐盟法律，歐洲法院在協議中將沒任何角色。

法國總統馬克龍表示歡迎協議，在英歐公布協議前，法新社引述法國消息稱他反對過於倉卒的解決方案。德國總理默克爾表示，有信心今次的協議是「良好結果」，聯邦政府將仔細檢閱協議條文。愛爾蘭總理馬丁非常歡迎協議，稱其為英歐未來幾年的良好關係鋪路。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）則批評脫歐違反蘇格蘭意願，「現在是時候繪製我們作為一個獨立歐洲國家的未來」。

歐盟談判代表巴尼耶表示，與英國達成的協議是一個解脫。今次協議亦令許多英國企業鬆一口氣，不少企業原本已受疫情打擊，憂慮脫歐過渡期完結後邊境將出現混亂。政府的經濟監察管機構預算責任辦公室曾警告，若英歐無法達成協議，明年國民收入將收縮2%，並會有大量工作機會流失。

（路透社/BBC/金融時報/法新社）