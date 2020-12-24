特朗普特赦15人 涉「通俄門」親信

特朗普周二公布的特赦名單包括共和黨加州前眾議員亨特（Duncan Hunter）和紐約州前眾議員科林斯（Chris Collins）。亨特此前因挪用競選資金，用於與友人出遊及女兒的生日聚會，被判囚11個月；科林斯則利用內幕消息協助兒子等避免80萬美元（約620萬港元）的股票損失，判囚2年2個月。特朗普的前競選外交政策顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos），以及承認在「通俄門」調查中向特別檢查官米勒的調查人員說謊、於2018年被判囚30天的荷蘭籍律師茲萬（Alex van der Zwaan）亦獲得特赦。茲萬是首名涉及美國「通俄門」調查而被判刑的人士。

白宮發言人：糾正米勒團隊錯誤

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在一份有關帕帕多普洛斯的聲明中表示：「今天的赦免有助於糾正米勒團隊給這麼多人造成的錯誤。」上月，特朗普特赦曾承認就與俄羅斯大使接觸一事向FBI作假證供的前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），民主黨人已炮轟特朗普濫用職權。

另外，4名美國黑水（Blackwater）警衛公司僱員2007年涉在伊拉克巴格達射殺伊拉克平民，造成14人死亡，這4人均獲特赦，包括斯拉頓（Nicholas Slatten）、斯勞（Paul Slough）、利伯蒂（Evan Liberty）及赫德（Dustin Heard）。斯拉頓原被聯邦法官判終身監禁，其他3人分別被判過失殺人和殺人未遂等罪名，被判處入獄30年，去年改判15年。

紐時：考慮豁免對沙特王儲指控

根據司法部數據，在周二之前特朗普僅發布了28次赦免令，並為另外16人減刑。與歷屆美國總統相比，特朗普特赦和減刑的次數遠低於以往總統。哈佛大學法律教授戈德史密斯（Jack Goldsmith）的研究發現，直至周二前特朗普批准的赦免或減刑中，有88％的人不是與特朗普有私交，就是曾協助他在政治上得益。

《紐約時報》報道，自上月大選後，特朗普任期步入尾聲，白宮收到數以百計罪犯聯絡尋求最後特赦機會，由於人數眾多，白宮要特別設立清單處理。

另外，《紐約時報》引述消息指特朗普政府正考慮是否因應沙特的要求，在前沙特情報人員的案件中，給予沙特王儲穆罕默德豁免權。流亡加拿大的沙特前情報官員賈布里（Saad al-Jabri ）8月入稟美國法院，指2018年沙特異見記者卡舒吉在土耳其遇害後不到兩周，穆罕默德曾派遣小隊到加拿大企圖暗殺他。倘若批出豁免權，這樣或一併撤銷穆罕默德在美國牽涉的其他刑事指控，包括2018年被指涉嫌下令暗殺沙特記者卡舒吉案件。目前未知國務院會否考慮這個要求，即將上任的拜登一直批評沙特，他曾聲言要停止美國對也門戰爭的支持，又稱美國將不會再為了購買石油或出售武器而放棄原則。

（CNBC/紐約時報/衛報）