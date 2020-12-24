機場人頭湧 專家憂現大量「聖誕群組」

每日逾百萬人搭機 憂重演感恩節爆疫

根據美國運輸安全管理局的數據，上周五至周日3天內，美國全國機場每日有超過100萬人次乘搭飛機，較兩周前每天約50萬人增一倍，相信不少人打算在聖誕節期間到其他地方與親友共聚。對上一次當局錄得單日搭機過百萬人次，正是上月29日感恩節後的星期日。另外，不少人亦趕在假日前作最後衝刺購買禮物。

加州官員憂慮上月感恩節期間出現的超級傳播情况，將會在聖誕期間再次重演，令原已壓力爆煲的醫療系統百上加斤。《洛杉磯時報》報道，人口約1000萬的洛杉磯縣，過去一周每日新增近1.5萬宗個案，較6周前增近7倍，該縣周日只剩30張深切治療病牀，較上周69張更少。

洛杉磯公共衛生總監費勒（Barbara Ferrer）說：「我們真的不能再重蹈感恩節的覆轍......冬天假期另一波個案對我們的醫院系統將會是災難性的。」官員警告，未來幾周各間醫院將要就哪些人可獲緊急治療作出取捨，意味着部分病人或因得不到治療而死亡。

（洛杉磯時報）

（抗疫新階段）