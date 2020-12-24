機場人頭湧 專家憂現大量「聖誕群組」

【明報專訊】聖誕節是西方傳統團聚歡慶的日子，但鑑於疫情嚴峻，美國疾控中心日前呼籲民眾在假日期間最好不要與非同住親友聚會或旅行。不過，當地傳媒報道，不少機場的人流近日急增，不少人亦趕忙在假期前夕外出購物，為聖誕期間聚會作準備。有專家警告，民眾漠視警告，恐怕會出現大量聖誕群組感染。
每日逾百萬人搭機 憂重演感恩節爆疫
根據美國運輸安全管理局的數據，上周五至周日3天內，美國全國機場每日有超過100萬人次乘搭飛機，較兩周前每天約50萬人增一倍，相信不少人打算在聖誕節期間到其他地方與親友共聚。對上一次當局錄得單日搭機過百萬人次，正是上月29日感恩節後的星期日。另外，不少人亦趕在假日前作最後衝刺購買禮物。
加州官員憂慮上月感恩節期間出現的超級傳播情况，將會在聖誕期間再次重演，令原已壓力爆煲的醫療系統百上加斤。《洛杉磯時報》報道，人口約1000萬的洛杉磯縣，過去一周每日新增近1.5萬宗個案，較6周前增近7倍，該縣周日只剩30張深切治療病牀，較上周69張更少。
洛杉磯公共衛生總監費勒（Barbara Ferrer）說：「我們真的不能再重蹈感恩節的覆轍......冬天假期另一波個案對我們的醫院系統將會是災難性的。」官員警告，未來幾周各間醫院將要就哪些人可獲緊急治療作出取捨，意味着部分病人或因得不到治療而死亡。