英再檢「更毒」變種 美篩檢不足疑漏網

專家料上月中已傳入美國

根據英國數據，科學家最早在9月20日於肯特郡一個樣本追蹤到英國後來命名為VUI 202012/12的病毒株。美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）周二說﹕「你肯定要假設這（變種病毒）已在（美國）這裏。」美國弗雷德·哈欽森癌症研究中心疫苗和傳染病科副教授貝德福德（Trevor Bedford）和亞利桑那大學的生態與進化生物學系主任沃羅貝（Michael Worobey）皆估計，這種病毒在11月中已傳入美國。

基因排序揪變種關鍵 美化驗量遠遜英

基因排序是發現病毒是否變種的關鍵。不過，美國疾控中心（CDC）數據顯示，美國截至周二只對約5.1萬宗確診個案作病毒基因排序，佔整體少於0.5％。CDC承認可能因此未能發現VUI 202012/12。沃羅貝指出，自11月15日以來，美國只做了約300人的病毒基因排序，英國同期則有約9000份。他說﹕「我們（美國）像盲頭烏蠅（flying blind）。可能有其他類似值得關注的變種病毒正頻繁出現，而我們懵然不知。」沃羅貝更說﹕「若要我估計，我會說如今可能已有數百人（感染）。」

科學家強調，英國發現的VUI 202012/12並非目前全球唯一傳播的變種病毒，英國能率先發現是因做了大量的病毒研究工作。劍橋大學公共衛生與微生物學教授皮考克（Sharon Peacock）說﹕「我們已對15萬個（新冠病毒）基因組做了測序，這大約是全球數據的一半。」

（CNN/蘇格蘭人報）

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