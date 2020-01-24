新冠美國奪命32萬 年度死亡人數新高 CDC：預期壽命恐降3年 二戰後最大跌幅

今年逝者將超320萬 一戰後最大升幅

美國本年度最終的死亡率預料數月後才會出爐，但初步數據顯示，今年全國死亡人數將超過320萬人，是首次突破300萬。去年美國有逾285萬人死亡，是迄今最高紀錄。美國的死亡人數在大多數年份都有增長，通常每年增加2萬至5萬人，主因是人口老化和增長，但今年的升幅預料高達15%，將是自1918年一戰結束和俗稱「西班牙流感」爆發以來最大的單年升幅。

長期病患死亡增 成美第三大死囚

疫情是直接或間接的主因。CDC國家衛生統計中心帶領統計死亡率的安德森（Robert Anderson）指出，除了新冠病毒直接致命外，今年某些類型的心臟病和循環系統疾病、糖尿病和認知障礙症死亡個案增加，當中許多亦可能與疫情有關，因為新冠病毒或削弱這類有長期疾病的病人，或打擊他們原本接受的護理服務。

CDC周二公布的數據顯示，2019年美國人口的預期壽命升至78.8年，較2018年上升0.1年，是連續第二年增長，主要源於兩大死因──心臟病和癌症的死亡率下降。安德森指出，他根據截至今年8月的死亡數字作簡單模擬，發現美國人的預期壽命已下降約1.5年。鑑於8月以來該國死亡人數大幅增加，他粗略估計2020年的預期壽命有可能下跌達2至3年，將是自1943年以來的最大跌幅，當年二戰中期的死亡人數令美國人預期壽命下降2.9年。不過，這個幅度仍遠低於1918年，當時預期壽命下降11.8年，部分原因在於西班牙流感對年輕人尤其致命。

疫情上周惡化 每33秒殺1人

新冠病毒預料會是美國2020年的第三大死因，截至昨日已有逾32萬人病亡。相比下，美國去年有近66萬人死於心臟病、近60萬人死於癌症，第三大死因則是事故，造成逾17萬人死亡。世衛指在截至12月20日的一周內，美國新增160萬宗病例，是最多新增個案的國家，一周的升幅達14%。路透社報道，該周內美國有逾1.8萬人死於新冠，相當於每約33秒就殺一個人。

新罕布什爾大學的人口統計學家約翰遜（Kenneth Johnson）估計，疫情將令美國過半數縣今年的死亡人數超越出生人數，或是歷來首次，經濟疲弱和健康因素將進一步降低生育意欲。

（衛報/華爾街日報/NBC）

（抗疫新階段）