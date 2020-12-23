俄反對派誘特工招認 底褲落神經毒劑加害

克宮：納瓦爾尼有「被迫害妄想」

根據錄音，正在德國的納瓦爾尼早前曾致電FSB兩名特工，其中一人收到電話後認出納瓦爾尼，立即掛線，另一名特工則上了當。納瓦爾尼周一把致電俄羅斯特工的通話過程上載到YouTube。片段中，納瓦爾尼假扮成俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）的助手，準備為下毒事件撰寫報告，接聽電話的特工庫德里亞夫采夫（Konstantin Kudryavtsev）誤信為真。

庫德里亞夫采夫解釋自己沒直接參與毒害納瓦爾尼，但在納瓦爾尼被下毒後5天，他被派至西伯利亞醫院負責清理納瓦爾尼的衣物。在接近一小時的通話中，庫德里亞夫采夫提到暗殺過程，指有特工把「諾維喬克」放在納瓦爾的底褲內層，在納瓦爾尼送到鄂木斯克醫院治療期間，庫德里亞夫采夫取走納瓦爾尼的衣服和內褲，清理痕迹，因為納瓦爾尼內褲留有高濃度的「諾維喬克」殘留物。

假扮安全部門官員致電

被問到暗殺行動出了什麼問題，庫德里亞夫采夫表示若果當時納瓦爾尼乘坐的飛機未有在西伯利亞降落，或得不到及時的治療，情况將完全不同。

納瓦爾尼8月從西伯利亞搭飛機往莫斯科途中疑遭下毒昏迷，其後獲准到德國接受治療。英國公民調查記者組織Bellingcat報道，納瓦爾尼致電俄羅斯特工時，使用軟件技術更改來電顯示的電話號碼，令對方以為電話是從FSB打出。

俄總統普京上周四（17日）質疑納瓦爾尼獲美國情報部門支持，又稱若FSB人員真是要殺納瓦爾尼，他早就死了。

（BBC/德國之聲/衛報）