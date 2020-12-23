英捕魚權讓步 有望聖誕前達脫歐貿協

英國脫歐首席談判代表弗羅斯特（David Frost）周一提出妥協方案。歐盟消息人士透露，英國原本要求歐盟漁船在英國水域的捕魚量減少60%，現削減至35%，接近歐盟早前接受減少25%的條件，使雙方在捕魚權問題的分歧收窄。歐盟的英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）曾表示準備接受捕魚量減少25%的最終條件。巴尼耶周二向27國代表匯報談判最新進展，並會與歐洲議會的脫歐小組對話。

英揆約翰遜拒再延死線

英方拒絕評論消息，倫敦市長與保守黨議員呼籲考慮延長脫歐談判，專注應對疫情，但首相約翰遜拒絕，並表示必須在本月31日之前達成任何貿易協議並獲得批准。

法國外交部主管歐洲事務的國務秘書博納（Clement Beaune）周一表示，法國將對英國的提議保持謹慎，「英國接二連三提出建議，有時是關於漁業問題，這些建議沒有回應歐盟的優先考慮和要求……（談判）仍然存在困難，在漁業方面，但不僅限於此，因此要是說部分國家或領域構成阻礙，那是錯誤判斷，也是不可接受的污名化」。

（衛報/路透社）