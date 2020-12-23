專家推斷巴西年初已現類似變異病毒

大量變異病毒料已散播全球

英國萊斯特大學臨牀病毒學專家Julian Tang指出，今年4月巴西開始有擁有與VUI 202012/01其中一處變異「N501Y」相同變異的新冠病毒傳播，今年6至7月左右美國及澳洲亦同有此變異的病毒。科學家估計此變異會令人較易受感染。丹麥奧爾堡大學（Aalborg University）微生物基因專家阿爾貝特森（Mads Albertsen）則指出，研究病毒基因變異的國家很少，密切作病毒分析的英國或因而成為率先發現此病毒株的國家，相信有大量變異的新冠病毒已在全球散播的可能性很高。

南非變種病毒同有關鍵變異

南非衛生部長姆基澤（Zweli Mkhize）指出，當地近數周每日急增近萬宗個案，掀起8月以來的第二波疫情，或與一種特徵與英國變種病毒相似的病毒有關。當地流行病學家指出，南非的病毒變種與英國的是分別出現，但同樣有一「N501Y」變異，而初步數據顯示該種病毒傳播速度較快，但暫未知會否造成較嚴重病情。德國及瑞士政府周一起禁止南非客機入境。

（Newsweek/金融時報）

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