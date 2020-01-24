英專家警告變種新冠易傳兒童 約翰遜政府展緊急調查 德BioNTech稱6周可製新疫苗

正追蹤新冠病毒變種的英國新型與新興呼吸道病毒威脅顧問小組（NERVTAG）周一表示，該款稱為VUI 202012/01（又稱B.1.1.7病毒株）的變種病毒已成為導致英國南部疫情的主要病毒株。小組成員、倫敦帝國學院流行病學權威弗格森（Neil Ferguson）指出，初步分析顯示，變種病毒似乎會較易令兒童受感染，但暫未確認，需蒐集更多數據研究，如獲證實，則可能改變針對兒童的防疫措施。

此前新冠病毒較少侵襲兒童，其中一個假設是兒童體內「ACE2受體」較少，令新冠病毒較難進入。但小組的病毒學家巴克萊（Wendy Barclay）稱，變種似乎改變了病毒進入人體的方式，令兒童可能與成人同等易受感染，未來可能見到更多兒童確診。

英法商重開物流 歐盟籲勿封關

此前專家相信，變種病毒傳播力較現有病毒高達70%。迄今全球已有超過40國家及地區對英國實施旅遊禁令，其中法國周日起暫停往來英國的客貨運最少48小時以防疫的措施尤其影響英國物流供應鏈，截至周一逾千輛擬赴法國等地的貨車在多佛爾港滯留。英國廣播公司（BBC）引述法國歐洲事務國務秘書博納（Clement Beaune）稱，英法兩國將宣布有條件下於周三（23日）重啟兩國貨運，包括要求為英國出發的貨車司機展開大規模病毒檢測。內政部大臣彭黛玲（Priti Patel）向天空新聞稱，正與法國官員就法國封關的措施商討，希望盡快解決物流問題，希望周二有結果。歐盟委員會周二呼籲成員國重開對英邊界，確保必要行程和貨物流動，但建議並未具法律約束力。法國官員同日較早前稱，邊境關鍵貨運能否重啟，視乎能否有一套可確保貨車司機不會把病毒傳染到歐洲大陸的制度。

紐約要求英航班乘客須證檢測陰性

疫情重災區美國暫未全面向英國實施旅遊禁令，白宮新型冠狀病毒工作小組周一召開會議商討，暫未公布決定。美國紐約州長科莫周一（21日）宣布，正要求乘搭英國航空、維珍航空或達美航空從英國前往美國的旅客登機前須提交病毒檢測陰性證書，目前英國航空及維珍航空已同意周二起實施有關措施。

英國變種新冠病毒失控，外界擔心病毒變體可能導致抗體及疫苗失效，德國生物科技公司BioNTech周二表示，將針對變種病毒再測試，研究新冠疫苗對變種病毒的效用，指可在6周內研發出新的疫苗。

世衛組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）周一表示，目前已知變異對藥物、檢測手段及疫苗有效性都尚未構成重大影響，又指新冠病毒變異速度要比流感慢得多。世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安亦稱，病毒變異是演化的自然過程，「基本傳染數」（R0，每名確診者傳染的人數）顯示病毒傳播效率只是略微提高，傳染仍屬可控。

英國數據顯示，變種病毒在11月嚴格封城措施下的病毒R0估計為1.2，意味疫情繼續加劇，相同情况下舊版本病毒的R0則為0.8。

（BBC/路透社/華盛頓郵報）

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