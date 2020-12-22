監控半島36記者手機 沙特阿聯酋被指黑手

沒點擊連結仍受感染

報告指出，半島電視台36名記者、製作人及主持的iPhone手機遭黑客監控，研究人員發現由以色列NSO Group研發的惡意代碼，會入侵所有作業系統iOS 14或更早的iPhone手機，黑客利用蘋果設備的漏洞竊取數據，以「零點擊」（zero click）技術攻擊，即手機用戶毋須點擊可疑連結仍會受感染。公民實驗室形容這稱攻擊模式「變得更加複雜，更難以發覺」。

沙特和阿聯酋被指曾使用NSO Group的間諜軟件，該公司聲稱其軟件僅供外國政府追蹤恐怖分子和罪犯。美國蘋果公司發聲明稱，這些攻擊是國家針對個人的高度定向攻擊，他們無法獨立核實公民實驗室的分析，敦促用戶下載該軟件的最新版本，以保護個人數據。

疑涉以色列公司黑客軟件

公民實驗室發現半島電視台員工中，有36部私人手機被4個不同的伺服器集群（Server Cluster）入侵， 研究人員將事件歸咎於NSO Group。其中一個黑客代號為Monarchy，曾監視18部手機，懷疑是為沙特政府辦事，另一名代號為Sneaky Kestrel的黑客曾入侵15部手機，被認為是代表阿聯酋施襲。

被入侵者疑因報道敏感惹禍

半島電視台在1996年成立，獲卡塔爾政府資助。2017年6月卡塔爾捲入外交風波時，沙特、阿聯酋，巴林和埃及向卡塔爾政府提出13項要求，當中包括關閉半島電視台。經過多輪商討，外交危機將近解決，這場危機是卡塔爾與海灣阿拉伯國家合作委員會成員國之間多年來爭奪區域影響力演變的升級。

公民實驗室稱，另一個總部位於英國倫敦的卡塔爾資助媒體Al Araby的主持德里迪（Rania Dridi）也遭到「零點擊」技術攻擊。德里迪認為自己成為目標是因為曾報道敏感題材，例如女權，而且她有一名親密伙伴是沙特和阿聯酋政府的批評者，各國政府可能透過她收集關於該名親密伙伴的資料。

（衛報/中央社）