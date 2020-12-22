美眾院達7萬億派錢紓困方案共識

待送交參議院投票

這項協議周日由參議院多數黨領袖麥康奈爾宣布，他說：「我們終於可以報告我們國家等了許久的消息：更多的幫助即將到來。」這項一攬子的經濟救助方案同時獲得眾議院民主黨議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默同意，兩人表示這方案「在疫情加劇下為拯救國民的生命和生活提供緊急所需資金」。新紓困方案包括2845億美元用於延長協助小企業的「工資保障計劃」（Paycheck Protection Program）及增加撥款協助分發新冠疫苗等。

擬每人派4680元 失業救濟增約2340元

麥康奈爾表示，這個方案將為百萬計在疫情中失去工作的美國人延長聯邦失業救濟金，並提供另一輪直接影響補貼。之前的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）直接向民眾派錢，每名美國成年人獲最多1200美元（約9360港元），新一輪紓困方案向每名成人及兒童發放600美元（約4680港元），每周失業救濟金亦會增加300美元（約2340港元）。該方案也包括提供130億美元食物援助、250億美元租屋補貼，給支付房租有困難的家庭及延長房東勒令房客搬家的寬限期、820億美元用於大學和中小學，包括資助冷暖供應系統升級以降低病毒傳播風險並重新開放教室等。

新冠疫情重挫美國經濟，今年春天，美國有超過2000萬人失業，4月失業率一度上升至14.7%，雖然此後恢復了一半被削職位，但復蘇仍然緩慢，經濟學家及企業一直推動政府批出進一步紓困方案。美國商會上周二公布一項調查顯示，四分之三小企業稱，需要政府的援助才能繼續營業。芝加哥大學及聖母大學最近發布研究指出，過去5個月美國貧困率飈升，上月達到11.7%，比6月增加2.4個百分點，約780萬美國人陷入貧困。

（金融時報/BBC）