湧希斯路搭尾班機 英客稱「聖誕奇蹟」

愛爾蘭人批自私 攜病毒入境

有愛爾蘭網民則對這些最後關頭逃往當地的英國人感不滿，「你們正從疫情最嚴重、且出現變種新冠病毒的國家前來，可能把病毒帶到愛爾蘭，請考慮留下吧」。另一網民說：「長者和長期病患者已因害怕新冠病毒，寧願獨自過聖誕，請你們重新考慮，不要那麼自私。」

不過即使有英國旅客周日抵達德國，也不准立即離開，要在漢諾威機場過夜，等待檢測結果呈陰性反應才能離開，有不滿安排的旅客透過在網上發布的影片，請求人們協助他們離開。

情侶避管制 兩小時成婚

英格蘭的部分地區周日零時起實施第4級防疫管制，居民不可出外旅遊，其他地區居民也不可進入。上周六大批的民眾湧到倫敦聖潘克拉斯（St Pancras）車站趕乘最後一班的列車離開，衛生大臣夏國賢表示，這批「逃離」倫敦的民眾行為完全不負責任。

此外，也有情侶在兩小時內迅速安排婚事，趕在疫情警報升級前舉行婚禮。31歲的克洛艾（Chloe Collins）和29歲丈夫傑米（Jamie Collins）原計劃9月6日結婚，因疫情三度改期，當上周六得悉疫情警報周日將升至第4級， 兩人決定趕在當晚10時舉辦婚禮，婚禮有15人觀禮，逾百人透過網上直播參加。

（法新社/每日郵報）

（抗疫新階段）