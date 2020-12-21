泰國地方選舉 被視民主考驗

雖然鄰近曼谷的沙沒沙空府（Samut Sakhon）上周六錄得泰國最多單日新增新冠病毒肺炎確診病例，但選舉官員稱投票率平穩。在暖武里府（Nonthaburi）首次參與地方選舉、任職銀行的27歲男子柯凱特（Korkiet Akaraparn）表示投票是其責任，希望會有新人當選，帶來改變。

有派員參選的包括進步運動黨（Progressive Movement），該黨源自現已被禁參政的未來前進黨，而在國會支持首相巴育的政黨雖然沒正式派員參選，但各地參選人都表態支持他。今次地方選舉對於跟前首相他信有聯繫的為泰黨亦是個考驗，該黨仍是國會最大反對黨。他信自2006年被推翻後流亡海外，他亦在選舉前於Twitter帖文呼籲民眾支持該黨。

曼谷一個購物中心昨日有示威領袖穿上露臍「小背心」裝束示威，要求廢除有關禁止侮辱皇室的法例。示威者的衣著是諷刺近年泰王哇集拉隆功出現於歐洲小報上的裝束。目前有最少35名社運人士遭控冒犯君主法例。

（路透社/曼谷郵報）