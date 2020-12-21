特朗普擬分拆網戰部 外界憂削反黑客能力

目前NSA和CYBERCOM均由陸軍上將領仲宗根（Paul M. Nakasone）執掌，當局研究將之分拆已有一段時間，支持者認為這有助善用資源，反對者則認為會妨礙兩部門情報共享。署理國防部長米勒（Christopher Miller）和美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）將負責判斷分拆是否符合法律要求。有官員透露，米利上周末已收到國防部的提議書，但未作審視或表示贊同。消息人士稱兩機構內部均有意見認為國防部做法倉卒，亦可能並不明智。眾議院軍事委員會主席史密斯上周五（18日）去信米勒和米利，稱美國正努力應對可能是歷來最具破壞力的網絡攻擊之際，任何中斷兩個機構關係的做法恐對國家安全有嚴重影響。

微軟：再發現黑客組織針對Orion

美國網絡安全與基礎設施安全局（CISA）上周披露，有黑客利用美國科技公司SolarWinds的網絡管理軟件Orion入侵多個政府部門，有官員及網絡保安專家認為是俄羅斯所為。微軟上周五在網誌透露，調查事件時再發現多一個針對Orion的惡意軟件「Supernova」，在3月底出現，認為是另一黑客組織所為。專家稱該款軟件疑模仿Orion，但相信未有進入SolarWinds的內部系統，亦未知其攻擊目標。

特朗普批傳媒為利忌憚中國

總統特朗普上周六（19日）在Twitter發文，聲稱黑客活動在「假新聞媒體」報道中比現實嚴重得多，又稱傳媒在有事發生時總會率先指摘俄羅斯，批評他們因財政理由而不敢討論或是中國所為的可能性。惟特朗普的說法，跟國務卿蓬佩奧的說法有別，後者上周五稱「我們可明確指出，從事有關活動的是俄羅斯人」。

（CNN/路透社/中央社）