朝擬再開發金剛山旅遊區 分析料韓角色減

報道指，金德訓經實地考察，在主持的工作會議上研究為開發金剛山綜合旅遊文化區，制定施工先後次序等時間表，強調要「以朝鮮自己的方式」興建，成為「令全世界嫉妒的文化度假區」。

朝鮮計劃在該區興建國際一級酒店、高爾夫球場、滑雪場等設施，還要兼顧自然景觀，講求現代化之餘蘊含民族特色。

朝總理視察 制定施工次序

朝鮮下月將召開勞動黨大會研究新的國家經濟發展5年計劃。韓聯社報道，分析認為朝鮮總理此時此刻有此視察，意味金剛山開發很可能成為重點項目。首爾梨花大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）認為，朝鮮需要集資開發，金正恩固然希望有韓國融資，但預計韓國的伙伴地位和持分將不及從前。

金剛山位於江原道金剛郡，因自然美景廣受傳頌。金日成年代批准韓國現代峨山公司開發旅遊，曾與開城工業園並列為兩韓合作旗艦項目和友誼標誌。惟2008年發生朝鮮士兵槍殺韓國遊客事件後中止了旅遊活動，金正恩政府去年10月又批評景區建設醜陋又破壞自然景觀，下令完全拆毁。韓國統一部昨發表聲明，稱韓朝雙方均認為有需要解決金剛山地區的問題，希望在適當時候與朝方會面商討。

（朝中社/韓聯社/法新社）