紐時：特朗普擬命陰謀論律師查舞弊

研出兵推翻選舉 顧問力阻

報道稱，會上特朗普仍未肯放棄挑戰大選結果的想法， 提出可任命鮑威爾為白宮特別檢察官，調查大選舞弊，並研究如何讓鮑威爾通過保安審查獲准出任該職位。鮑威爾曾稱委內瑞拉曾策劃以有問題的投票機干預本屆美國總統大選，但沒提出實證。報道又稱，特朗普會上提及弗林上周在右翼新聞頻道Newsmax建議應實施戒嚴令及派出軍隊「重新舉行」選舉的說法，並就此提問。

幕僚長質疑鮑威爾欠公信

報道指雖未知特朗普是否支持有關做法，其他與會顧問，包括白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等隨即多番質疑鮑威爾缺乏公信力，又指總統無憲法權力作出會上討論的行動。鮑威爾及弗林則斥其他顧問離棄特朗普。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士稱，特朗普曾要求盟友像鮑威爾一樣抗爭，並多宣揚她的主張。

另外，候任總統拜登續推動過渡安排，上周六正式公布其氣候變化應變團隊，包括有望成為首名黑人內閣成員、獲提命為環保署長的里根（Michael Regan）、獲提名為能源部長的前密歇根州長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）等，聲言團隊將帶領對抗氣候變化的「進取計劃」，包括重新加入《巴黎協定》。他上月亦任命前國務卿克里任國家安全委員會氣候特使，突顯對氣候問題的重視。拜登強調美國面對氣候危機，「沒有時間可以浪費」，需要團結國家回應。

（紐約時報/CNN/衛報）