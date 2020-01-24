FDA查輝瑞疫苗疑似致敏元兇「聚乙二醇」

莫德納疫苗亦有添加

聚乙二醇有助保持藥物成分的穩定性，常用於其他藥物，莫德納疫苗也含聚乙二醇成分。不過有專家質疑相關藥物極少出現過敏反應。FDA表示，大部分有過敏反應史的美國人可以安全接種疫苗，只有以前對疫苗或特殊疫苗的成分有嚴重過敏反應者，才應避免注射。

專家籲盡早接種勿揀牌子

FDA上周五批准莫德納新冠肺炎疫苗緊急使用，首批600萬劑疫苗即將運送到美國各地，莫德納和輝瑞疫苗的有效性都逾九成，許多人疑問應如何選擇疫苗，還是要等到明年研究計劃中的下一款疫苗面世才接種。美國聯邦政府前疫情防範與疫苗資深顧問凱利（Ken Kelley）則建議，民眾應盡早接種疫苗，別挑品牌。

美國原本計劃今年底前為2000萬人接種新冠疫苗，但由於計算出錯，導致疫苗分發延誤一周。美國傳媒報道，多個州已被告知獲分發的新冠疫苗數量比原定規劃的少，《紐約時報》列出全美最少有14州受影響，包括加州、新澤西州及密歇根州。

陸軍上將為分發致歉 料延誤一周

負責疫苗採購和分發行動的陸軍四星上將佩爾納（Gustave Perna）上周六（19日）在電話簡報會就此公開道歉，他稱事件源於與地方政府存在溝通失誤，因他負責批核預算表和分配，但沒有考慮到疫苗生產後FDA的品質監控程序需時，強調這是他個人的責任，輝瑞、莫德納疫苗以致整個運送過程都沒有問題。他預料疫苗分發會延誤一周。

（金融時報/BBC/路透社）

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