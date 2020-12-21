英變種新冠速傳 聖誕防疫加辣 衛生大臣稱「失控」 荷蘭比利時意德停客機往返

約翰遜前日（19日）召開記者會說：「雖然心情非常沉重，但是我得告訴你們，我們不能按原定計劃過聖誕節了……若不採取任何行動，證據表明感染將激增，醫院將不堪重負，成千上萬人將喪命。」他和政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）、首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）援引初步數據表示，發現新冠病毒變種病毒株的傳染力比原有的「可能高70%」，「基本傳染數」R0（即每名新冠病毒患者傳染人數）數值增加0.4，即每名病人可傳染的人增加。專家憂慮，即使實施像11月的嚴格封城，仍難以令R0降至1以下。

傳播率高七成

英國衛生大臣夏國賢周日表示，因新型冠狀病毒變種病毒株「失控」，因此須火速頒布最嚴格級別措施。

新冠病毒株種類最少有L株、G株、GH株、GR株、S株、V株等。英國發現的新病毒株「VUI-202012/01 」有23個基因「字母」突變，主要關乎病毒入侵人體的刺突蛋白。韋爾科姆桑格研究所新冠病毒基因組項目負責人巴雷特（Jeffrey Barrett）說：「這種變種使人非常憂慮，疫情以來未見過這種情况。」

雖初步認為新病毒株不似致命或會造成嚴重病症，又或影響現行治療和疫苗接種，但卻使疫情變得來勢洶洶。英國上周六錄得的單日新冠病毒確診人數27,052，累計有超過200萬宗病例，並合計有逾6.7萬人死亡。VUI於9月下旬在肯特郡出現。其佔倫敦總病例由11月初的28%，增至12月9日的62%。

頒居家令 關非必要商店

約翰遜宣布，從周日（20日）零時起，倫敦、肯特郡、埃塞克斯郡和貝德福德郡等英格蘭地區，將實施新的第四級管控措施。所有非必需零售商店將關閉，包括理髮店、修甲美容店、室內健身房、休閒娛樂設施。民眾除了必須外出工作、上學、宗教敬拜活動或採購必需品，必須逗留於寓所防疫。在戶外與他人社交活動將被限制，僅允許在開放的公共空間與另一人見面。政府並勸戒外人勿進入實施第四級管制的地區。

約翰遜政府原批准23至27日聖誕期間前後5天，最多3個非親屬家庭室內共聚。但如今於英格蘭處於四級防疫管控地區的民眾，將被禁止在室內與任何非家庭成員聚會。未進入第四級管控的其他地區，原本允許3個不同家庭成員於上述5天期間聚會的規定，則縮短到僅允許在聖誕節25日一天聚會。

荷蘭前天宣布周日早上6時起禁止來自英國的載人航班入境至1月1日，另建議荷蘭國民切勿旅行。該國正實施5星期封鎖至1月中。

多地發現 世衛促歐洲應對

荷蘭表示本月初也發現一宗疑似涉及同一病毒株病例。南非上周五稱在其第二波疫情亦發現一宗變種病毒。世界衛生組織表示在向英國官員密切了解新病毒株。世衛透露，變種的新冠病毒除在英國發現外，丹麥亦已有9宗匯報，荷蘭及澳洲各有一宗。世衛歐洲區域辦事處促請成員國採取措施，應對新冠病毒變種。

（路透社/彭博社/BBC/金融時報）

（抗疫新階段）