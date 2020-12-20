涉中斷悼六四會議 美控Zoom前員工助華監控

【明報專訊】在新型冠狀病毒肺炎疫情下成為全球網上教學和視像會議寵兒的美國雲端視訊會議軟件公司Zoom，最近解僱的一名中國分部中國籍行政人員，上周五（18日）遭美國聯邦檢控官檢控他涉嫌為北京政府進行審查，並中斷4個涉及悼念六四「天安門事件」的視像會議等。
涉案者為39歲譯音金新江（Xinjiang Jin）、英文名叫朱利恩（Julien）的中國籍男子。他現時下落不明，但相信仍居於中國。紐約市布魯克林的聯邦檢察官落案控告他串謀跨境騷擾、串謀非法轉交識別身分方法兩項罪名，倘罪成面臨最高10年監禁刑罰，當局已經發出通緝令。
被指揑造證據停民運人士會議帳號
在布魯克林法院提出的訴訟文件，以「一號公司」（Company-1）稱呼涉案公司，但消息指出，這家公司就是在美國上市、由中國人袁征創辦的Zoom。總部設於加州聖何西的Zoom上周五表示，經內部調查後已經以違反公司政策解僱了金新江，另安排一些涉事職員行政休假，直至完成調查，公司會與各執法部門合作。
案情指，金新江原為Zoom的軟件工程師，是該公司跟中國執法和情報機構聯絡的主要人員。他被指自2019年1月到今年11月，在中國官員指示和控制下，利用公司系統審查北京所不容的政治與宗教言論。今年5至6月，他參與中止了至少4場通過Zoom進行的悼念六四31周年網上會議。那大多數是由居美的中國異見人士、曾參與八九民運人士籌辦和參與。他和其同黨被指設立假電郵和Zoom帳號，捏造發放兒童色情品、支持恐怖主義等虛假證據，誣衊使用者違反公司服務條款，以證明有理由中止那些會議和用戶帳號。
涉將與會者資料「送中」 異見人士遭恐嚇
另外，案情指他還把參與會議的境外人士的IP位址、姓名和電郵地址，提供給中國官員，導致部分異見人士及其在中國的家人遭到北京當局恐嚇，甚至報復。
紐約布魯克林的署理檢察官杜沙姆（Seth DuCharme）說：「這宗訴訟的指控，揭露了中國政府要求在該國境內營商的美國科技公司的『魔鬼交易』，以及那些公司在中國面對源自其僱員的內部威脅。」
此案是美國針對中國鎮壓異見人士的又一打擊行動。9月，布魯克林檢察官檢控一名紐約市警察為中國監視藏族。10月，美國起訴8人，指他們充當中國政府的非法代理人，逼迫在美的中國異見者回中國。