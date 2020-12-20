涉中斷悼六四會議 美控Zoom前員工助華監控

涉案者為39歲譯音金新江（Xinjiang Jin）、英文名叫朱利恩（Julien）的中國籍男子。他現時下落不明，但相信仍居於中國。紐約市布魯克林的聯邦檢察官落案控告他串謀跨境騷擾、串謀非法轉交識別身分方法兩項罪名，倘罪成面臨最高10年監禁刑罰，當局已經發出通緝令。

被指揑造證據停民運人士會議帳號

在布魯克林法院提出的訴訟文件，以「一號公司」（Company-1）稱呼涉案公司，但消息指出，這家公司就是在美國上市、由中國人袁征創辦的Zoom。總部設於加州聖何西的Zoom上周五表示，經內部調查後已經以違反公司政策解僱了金新江，另安排一些涉事職員行政休假，直至完成調查，公司會與各執法部門合作。

案情指，金新江原為Zoom的軟件工程師，是該公司跟中國執法和情報機構聯絡的主要人員。他被指自2019年1月到今年11月，在中國官員指示和控制下，利用公司系統審查北京所不容的政治與宗教言論。今年5至6月，他參與中止了至少4場通過Zoom進行的悼念六四31周年網上會議。那大多數是由居美的中國異見人士、曾參與八九民運人士籌辦和參與。他和其同黨被指設立假電郵和Zoom帳號，捏造發放兒童色情品、支持恐怖主義等虛假證據，誣衊使用者違反公司服務條款，以證明有理由中止那些會議和用戶帳號。

涉將與會者資料「送中」 異見人士遭恐嚇

另外，案情指他還把參與會議的境外人士的IP位址、姓名和電郵地址，提供給中國官員，導致部分異見人士及其在中國的家人遭到北京當局恐嚇，甚至報復。

紐約布魯克林的署理檢察官杜沙姆（Seth DuCharme）說：「這宗訴訟的指控，揭露了中國政府要求在該國境內營商的美國科技公司的『魔鬼交易』，以及那些公司在中國面對源自其僱員的內部威脅。」

此案是美國針對中國鎮壓異見人士的又一打擊行動。9月，布魯克林檢察官檢控一名紐約市警察為中國監視藏族。10月，美國起訴8人，指他們充當中國政府的非法代理人，逼迫在美的中國異見者回中國。

（彭博社/路透社/CNN）