紐時認得獎ISIS報道欠「準確」 退還獎項

受訪者疑謊稱自己曾參與處決

《紐約時報》2018年發表的12輯「哈里發國」報道，去年榮獲國際知名的美國廣播電視文化成就獎「皮博迪大獎」（George Foster Peabody Awards），並入選普立茲獎。報道主人翁是25歲加拿大人喬杜里（Shehroze Chaudhry）。他自稱2016年赴敘利亞加入「伊斯蘭國」（ISIS），曾經親自處決過最少兩名黎民。有關說法跟喬杜里以前對加拿大傳媒所說的截然不同，當年他曾說2014年赴敘利亞時不曾參與任何殺戮。

《紐約時報》知悉後展開內部調查，到周五發表執行編輯巴奎特（Dean Baquet）的錄音訪問：「我們現在認為，這家伙是個騙子，他對我們所講的即使不是全部，也有大部分是假話。」該報表示，負責採訪的卡利馬基「過分信任」受訪者的誇張不實言論，而編輯部主管也沒有對該系列報道作適當審查。該報宣布退回獎項，但不會撤回報道，而會附加編輯說明闡述。

（NPR）