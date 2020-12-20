星小販文化列聯國非物質文化遺產

教科文組織稱被視為文化記憶

聯合國教科文組織（UNESCO）保護非物質文化遺產政府間委員會上周陸續公有今年入圍的非物質文化遺產名錄，包括新加坡「小販文化」。小販中心（或稱熟食中心）不僅是新加坡庶民美食中心，更被視為文化記憶。新加坡在1960年代末到1980年代興建小販中心（當地人多稱為Hawker Centre或Food Centre），讓街邊的流動攤販聚集在潔淨與衛生的環境中營業。

UNESCO的評估團認為，新加坡小販文化符合申遺五大條件，包括小販文化是新加坡人生活的一部分，在其城市化發展過程中，為不同世代的新加坡民眾提供身分認同感及延續性；小販文化具有多元文化特性，有助促進對不同宗教、文化的了解等。當地攤商盼申遺成功有助吸引更多年輕新血加入小販行業，延續這項重要文化遺產。

中國太極拳瑞士法國製表工藝同入圍

其他入圍文化包括中國的太極拳、中國與馬來西亞聯合申報的「送王船——有關人與海洋可持續聯繫的儀式及相關實踐」、日本的傳統建築工匠技術、瑞士及法國的機械表製造工藝、芬蘭的桑拿浴、馬耳他的酸種麵包技術、意大利和法國的玻璃珠工藝，以及韓國慶祝佛誕的「燃燈會」等。

（中央社/UNESCO網站）