美國務院將停最後兩座駐俄領事館運作

美國有線新聞網絡（CNN）和美聯社等傳媒率先報道，他們取得一份國務院本月10日交至國會的通知文件，表示當局有意關閉美國駐海參崴領事館，並中止駐葉卡捷琳堡領事館的運作。自俄國2017年限制美國外交人員人數後，美俄就外交簽證陷入僵局，文件提到，今次停止領事館運作是應對一直以來部署美國駐俄外交人員人手的挑戰。文件指出受影響的10名美國外交官將調到駐莫斯科大使館，又稱完成知會國會的程序後，領事館計劃開始移走敏感資料，但未知何時會完成。受疫情影響，海參崴領事館自3月起已暫停運作，葉卡捷琳堡的領事館亦減少工作。

國務院發言人上周五證實消息，表示蓬佩奧諮詢美國駐俄大使蘇利文（John Sullivan）後作有關決定，又稱駐莫斯科大使館的人手調整，將令他們能最有效和安全地促進美國在俄的外交政策利益。他又補充，現時沒計劃與俄國駐美國領事館相關的行動。

蓬佩奧：俄明顯涉入侵美政府系統

對於近日傳媒披露美國多個政府機構遭黑客入侵，蓬佩奧接受電台訪問時稱，要利用第三方軟件將代碼嵌入美國政府系統內部，過程非常費勁，「我認為在這個情况下，很明顯可以說俄羅斯人有份參與其中」。

（CNN/路透社/法新社）