泰急增逾500確診 多涉海鮮批發市場外勞

九成確診者沒病徵 暫禁外勞出入

涉事的海鮮批發市場Mahachai Market位於沙沒沙空府（Samut Sakhon，也稱「龍仔厝府」），確診的67歲女攤販最近沒有外遊紀錄，她上周日（13日）出現肌肉痛和失去嗅覺等病徵，上周三（16日）到醫院求醫，翌日確診。當局隨即關閉市場並進行清潔消毒，又對其密切接觸者及市場有關人士進行病毒檢測，涉及1192人，到昨晚當局公布有548宗相關病例，九成人都沒有病徵，大部分都是在市場工作的外勞。當局初步懷疑病毒源於外勞，他們大多來自緬甸，當地過去數月出現大規模爆發。沙沒沙空府已發布禁止外勞流動以防控疫情的命令，暫時禁止外勞出入該府。

副首相兼衛生部長阿努廷上周五曾前往沙沒沙空府實地視察疫情防控工作。他表示，已下令相關部門展開追蹤排查，劃分高中低風險人士，可能需要排查近萬人。當局又呼籲自12月1日以來到過沙沒沙空府的人，應自我隔離和留意是否有任何病徵。另外，該府的商場、學校、托兒所、健身室和體育館都要暫時關閉，餐廳禁止堂食，便利店不可通宵營業，民眾亦被要求晚上10時至翌日早上5時不要外出。

泰國在今次全球新冠疫情中表現曾備受讚許，未計昨日爆升個案，自1月以來確診個案只有約4300宗，60人死亡。對上一次最高單日新增個案已數到3月的188人。

（綜合報道）

（抗疫新階段）