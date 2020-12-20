措施政出多門 民衆防疫無所適從

抗疫大將估錯沒第二波 11月認錯

在6月底，瑞典政府已因死亡人數超遠挪威、丹麥和芬蘭惹廣泛批評，因而成立獨立委員會評估抗疫反應。夏季該國疫情稍為回落，帶領抗疫的國家流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）在8月稱，相信秋季不會出現大型的第二波疫情，到11月才承認預估出錯。首相勒文日前受訪，便批評國內專家低估出現第二波的可能性。群體免疫是瑞典抗疫的討論焦點之一，雖然當局強調從未視此為目標，但曾提出透過保持社會開放，瑞典人更有可能對新冠病毒產生抵抗力。不過蒂格內爾上月已淡化有關說法，稱現時未有迹象顯示群體之間的免疫力有助減慢傳播。

指引不清晰 全國各地各異

美國《外交政策》網站的評論認為，瑞典政府的抗疫信息欠清晰，令公眾感混亂，更易忽視官方建議。這個問題背後有兩大因素，首先是指引太多，由如何購物、外出用膳以至去教堂都有指引，但全國21個地區的指引卻不盡相同。

此外，執政黨與公共衛生局開始時各自提供建議，信息令公眾更加混淆。根據瑞典憲法，公共衛生局獨立於政府運作。在疫情之初，公共衛生局在蒂格內爾領導下主導決策，但在抗疫表現受爭議下，執政聯盟面對反對派猛烈抨擊，開始在未諮詢公共衛生局下採取行動。上月底，執政聯盟首次單方面決定禁止8人以上的聚會。企業對此無所適從，因蒂格內爾稱該禁令不適用於戲院，瑞典最大連鎖戲院Filmstaden撤回暫停營業的決定，但政府數天後推翻蒂格內爾的說法，該公司只好再宣布停業。

（外交政策/路透社）

（抗疫新階段）