佛系抗疫失敗 瑞典頒最嚴防疫措施 首倡民衆戴口罩 餐廳限4人

確診死亡比例遠超北歐鄰國

瑞典一直以防疫指引代替禁制措施，主要靠民眾自發遵守，包括保持社交距離及做好個人衛生等。在疫情初期，瑞典爆疫情况明顯較意大利和法國等重災區好，但到過去幾個月，疫情逐漸失控，官員上周初表示，目前入院新冠病人逾2500人，已超過4月時的高峰期。

截至上周五，該國新冠確診個案超過36萬宗，7993人死亡，單在過去一周已有逾500人死亡。這個人口約1000多萬的國家，每100萬人約790人染疫死，雖然較英國980人為低，但遠高於其他北歐鄰國（見表），累計確診和死亡病例均為北歐五國之首。此外，該國今年首10個月已有約3000名護士辭職，醫療系統備受壓力。

限繁忙時間乘公共交通要戴口罩

首相勒文（Stefan Lofven）前日公布平安夜起實施多項防疫措施，為期一個月，包括餐廳每枱人數限制最多4人、餐廳和酒吧晚上8時後禁賣酒、商場商店及健身室限制人流、高中學生遙距上課、非必要政府服務暫停，如泳池及圖書館關閉，並首次建議民眾在繁忙時間乘搭公共交通工具時戴口罩，以及非必要員工應在家工作。勒文警告，若商場、商店及健身室拒絕遵守人流限制，會被勒令停業。

首相：嚴格封城長遠無效

被問到有關措施會否來得太遲和太少，勒文堅持國家的策略是「在適當時候做正確決定」，且認為嚴格封城措施長遠來說並非有效，因民眾不能忍受。政府正研究為期一年的「大流行法例」，包括限制公眾場所聚集人數、限制商店營業時間等。

瑞典政府一直拒絕建議民眾在醫院以外的地方戴口罩，因為衛生當局認為這反而令人們不再保持社交距離，但如今態度逆轉。公共衛生局局長卡爾森（Johan Carlson）說：「我們不認為（戴口罩）會有決定性作用，但在特定情况下，會有正面效果。」

報告稱護老院問題致大量長者染疫亡

瑞典獨特的「佛系抗疫」做法備受爭議，例如政府早前已要求民眾社交聚會人數限制在8人，但卻沒有任何罰則，74歲國王卡爾十六世（King Carl XVI Gustaf ）上周便直言相信國家抗疫失敗，「我們有許多人染疫亡，這是可怕的。國民在艱難的環境下承受極大痛苦」。

政府成立的獨立新冠病毒調查委員會上周二（15日）發表報告，指出護老院結構性問題，導致大量長者在疫下死亡，而最終責任是「現任政府和前政府」。報告指出，新冠死亡個案近九成為70歲以上長者，其中一半住在護理院舍。委員會列出多個問題，包括護老院人手不足、工作環境差、派往院舍的醫護不足，且不少防疫措施實施得太遲且不足夠，例如在4月疫情爆發數周後才禁止護老院探訪等。

（法新社/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）